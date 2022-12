Mehrfach mit der Faust geschlagen Mann greift zwei Kinder in Berlin-Lichtenberg an und flüchtet

Ein Mann hat zwei Kinder in Berlin-Lichtenberg angegriffen, geschlagen und verletzt. Der Unbekannte sprach die Jungen am Freitagnachmittag an der Siegfriedstraße an und hielt sie fest, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Er drückte die beiden 11- und 12-Jährigen demnach gegen eine Hauswand und warf ihnen vor, etwas gestohlen zu haben.

Er soll mehrfach mit den Fäusten und einem Teleskopstock auf sie eingeschlagen haben. Der Ältere flüchtete leicht verletzt in einen Linienbus, während der Angreifer den Jüngeren weiter schlug. Nachdem eine Zeugin die Beamten alarmiert hatte, flüchtete der Mann unerkannt zum Bahnhof Lichtenberg. Der 11-Jährige kam mit Kopf und Beinverletzungen zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. (dpa)

