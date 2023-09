„Meine Arbeit war ziemlich großartig“ Jean Paul Gaultier im Berliner Friedrichstadt-Palast

Herr Gaultier, es ist bereits das zweite Mal, dass Sie an einer Grand Show für den Friedrichstadt-Palast mitgearbeitet haben. Was hat Sie dazu bewogen, das Ganze noch einmal zu machen?

Meine Arbeit für „The One“ war ziemlich großartig. Ich habe es geliebt, weil ich Mode liebe und meine Karriere in der Modebranche gemacht habe. Aber ich mochte schon immer auch große Shows. Ich erinnere mich, als ich ein Kind war, habe ich im Fernsehen eine Show aus dem Folies Bergère in Paris gesehen. Mit all dem Glitzer und den Federn – da wusste ich, das möchte ich später einmal machen.