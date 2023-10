Mentale Gesundheit Wie ein Kurs gestressten Doktoranden in Berlin durch die Promotion hilft

Eigentlich hat Nicole Torjus ihre erfolgreiche Promotion Hund Sinja zu verdanken. Denn seitdem Sinja bei ihr lebte, nahm sie sich bewusst Zeit für sich. „Ich habe vormittags an meiner Dissertation geschrieben, ging dann eine Stunde mit ihr spazieren und konnte mich danach wieder frisch an den Schreibtisch setzen“, berichtet die Diplom-Psychologin. „Natürlich muss nicht jede:r einen Hund anschaffen, aber es ist wichtig, bewusst abzuschalten.“

Seit 2020 gibt die heute 50-Jährige dieses Wissen an Doktorand:innen weiter. Denn Torjus ist inhaltlich verantwortlich für „Glück ahoi“, den Mental-Health-Kurs der Berlin University Alliance (BUA), einem Zusammenschluss von FU, HU, TU und Charité. Er soll Doktorand:innen als Teil eines umfassenderen Unterstützungsprogramms helfen, gesund durch die Promotion zu kommen.

„Das Risiko, psychisch zu erkranken, ist bei Promovierenden dreifach höher als bei der Normalbevölkerung“, sagt sie. Die meisten Probleme hingen mit dem Betreuungsverhältnis zusammen, etwa wenn Doktorand:innen zu wenig Feedback erhielten. An zweiter Stelle komme der hohe Workload. „Wer als Wissenschaftliche:r Mitarbeiter:in an einer Uni angestellt ist, muss neben der Promotion lehren. Das kostet viel Zeit“, sagt Torjus, die selbst auf einer dieser sogenannten Haushaltsstellen promoviert hat.

Für viele sei außerdem die prekäre Finanzierung belastend, Stipendienlaufzeiten und Promotionsdauer klafften in der Regel auseinander. Auch Projektstellen hätten häufig eine zu kurze Laufzeit: „Manchmal hangeln sich Doktorand:innen von Jahres- zu Halbjahres- zu Jahresvertrag.“ Hinzu kämen Zukunftsängste – vor allem diejenigen, die eine Wissenschaftskarriere in Deutschland anstrebten, wüssten um die hohen Risiken.

Positive Psychologie gegen psychische Krisen

„Das Ziel unseres Kurses ist es daher, die Doktorand:innen einerseits dafür zu sensibilisieren, dass die Promotion eine psychische Challenge ist und ihnen andererseits Techniken zum Umgang mit Stresssituationen an die Hand zu geben“, so die Diplom-Psychologin. Dafür geht es mit jeweils 16 Teilnehmenden und ausgewählten Trainer:innen zunächst für zwei Tage raus aus Berlin, weg von der Universität und rein ins Grüne. „Dass wir den Standort wechseln können, war zumindest in den vergangenen beiden Jahren einzigartig in Deutschland“, sagt Torjus.

Viermal im Jahr findet der Kurs statt – jeweils zweimal auf Deutsch und Englisch. Das Geschlechterverhältnis sei ausgewogen, die Fächer bunt durchmischt. Für die Konzeption des Programms sei neben dem Achtsamkeitstraining die sogenannte Positive Psychologie, eine noch relativ neue Forschungsrichtung, leitend: „Im Zentrum steht die Frage: Wie entsteht Wohlbefinden und wie können wir es aufrechterhalten?“ Der Ansatz ist dementsprechend präventiv, psychische Krisen sollen gar nicht erst entstehen.

So lernen die Teilnehmenden im Rahmen von „Glück ahoi“ neben theoretischen Grundlagen konkrete Methoden kennen, um ihre Resilienz zu stärken: Atem-und Klopfübungen etwa, Quigong oder das Dankbarkeitsjournal, in dem sie positive Erlebnisse des Tages festhalten können. Ein anderes Tool sind die „Mini-Urlaube“: „Jede:r soll 30 Aktivitäten aufschreiben, die ihr:ihm guttun und nicht länger als fünf bis zehn Minuten dauern. Diese sollen aktiv in den Tag eingeplant werden. Das kann genussvolles Kaffeetrinken sein, ein Spaziergang, Musik machen“, erklärt Torjus.

Nach den zwei Tagen geht es online weiter: Die Teilnehmenden treffen sich einmal in der Woche, lernen weitere Tools kennen, können sich austauschen. Nach vier Wochen kommen sie noch einmal in Präsenz zusammen. „Der Netzwerkcharakter ist für uns sehr wichtig. Die Promovierenden sollen merken, dass sie mit ihren Sorgen nicht alleine sind“, sagt Torjus.

Aber kann die Positive Psychologie wirklich helfen, wenn das System die Ursache dieser Sorgen ist? Stützt sie es nicht sogar, wenn sie die Problemlösung auf das Individuum verlagert? Torjus, selbst Beraterin für Positive Psychologie, widerspricht: „Man kann einen Hammer nutzen, um einen Nagel in die Wand zu schlagen – oder um jemanden zu verletzen. Es geht darum, wie man Methoden einsetzt.“

Sie sei sich bewusst über die Mängel des Systems. „Aber zu stagnieren und zu sagen: ‘Hey, wir versuchen es nur von oben’, das funktioniert nicht“, da ist sich die 50-Jährige auch aus eigener Erfahrung sicher. Das Feedback der Promovierenden sei jedenfalls sehr positiv, wie eine kürzlich durchgeführte interne Studie ergab. Fast alle verwendeten noch Methoden oder erinnerten sich an Denkanstöße.

Bis 2026, dem Ende der ersten Förderdauer der BUA, sind die Mittel bewilligt. Torjus hofft, dass sie danach verstetigt werden. Damit es für viele Doktorand:innen heißt: Glück ahoi – ob mit oder ohne Hund.