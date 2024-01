Messerangriff in Berlin-Karow Blutende Frau klingelt bei Nachbarn – betrunkener Mann festgenommen

Die Berliner Polizei hat in der Nacht zu Sonntag einen 59-Jährigen festgenommen, der im Verdacht steht, eine 46 Jahre alte Bekannte in seiner Wohnung schwer mit einem Messer verletzt zu haben. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, alarmierten Zeugen die Beamten gegen 1.10 Uhr zu einem Mehrfamilienhaus in der Karestraße in Karow, nachdem die blutende Frau bei ihnen geklingelt hatte.

Die Frau wurde mit mehreren Stichverletzungen am Oberkörper ins Krankenhaus gebracht, wo sie notoperiert wurde. Lebensgefahr soll laut Polizei nicht bestehen.

Den 59-Jährigen trafen die Polizeikräfte in seiner Wohnung an. Ein Messer wurde als mutmaßliche Tatwaffe sichergestellt. Der Tatverdächtige stimmte laut Polizei einem freiwilligen Atemalkoholtest zu. Das Ergebnis: rund 2,8 Promille. Er wurde zur Blutabnahme in Polizeigewahrsam gebracht und anschließend der Kriminalpolizei übergeben. Die Ermittlungen dauern an. (Tsp)