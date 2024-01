Messerangriff in Berlin Unbekannter attackiert Männer in Kreuzberger Kneipe

Ein Unbekannter hat am Samstagmorgen zwei Männer in einem Lokal in Kreuzberg mit einem Messer attackiert. Die Situation war eskaliert, nachdem der Angreifer die Begleiterin der beiden Männer belästigt hatte. Das teilte die Berliner Polizei mit.

Der Morgenlage Newsletter Die wichtigsten Nachrichten des Tages — morgens direkt in Ihr E-Mail-Postfach. E-Mail-Adresse kostenlos anmelden Ich bin damit einverstanden, dass mir per E-Mail interessante Angebote des Tagesspiegels unterbreitet werden. Meine Einwilligung kann ich jederzeit widerrufen.

Demnach kam es gegen 3.20 Uhr zu der Auseinandersetzung. Laut Zeugenaussagen saßen ein 45-Jähriger und ein 42-Jähriger gemeinsam mit einer 45-Jährigen in dem Lokal in der Schlesischen Straße, als ein Unbekannter an das Trio herantrat und das Gespräch mit der Frau suchte, was diese ablehnte. Der unbekannte Mann ignorierte sie, woraufhin es zu einem Streit zwischen den Männern kam. Dabei zog der Angreifer ein Messer und verletzte beide Männer. Dann flüchtete er.

Der 45-Jährige erlitt eine Stichverletzung am Nacken, der Jüngere Schnittverletzungen im Gesicht und an der Hand. Beide wurden durch alarmierte Einsatzkräfte versorgt. Die Absuche der Umgebung nach dem Unbekannten blieb erfolglos. (Tsp)