Messerstiche und Schläge Mann greift Fahrgast in Berliner BVG-Bus an

Ein Mann ist in der Nacht zu Sonntag in einem Bus in Spandau attackiert worden. Das teilte die Polizei am Sonntag mit. Die Männer im Alter von 29 und 31 Jahren Männer waren gegen 22.20 Uhr in einem Bus der Linie 137 in der Carl-Schurz-Straße aneinandergeraten.

Den Angaben zufolge soll der 31-Jährige den anderen Mann zuvor aufgefordert haben, seinen Sitzplatz für eine ältere Person freizugeben. Daraufhin soll der 29-Jährige auf ihn eingeschlagen haben. Andere Fahrgäste half ihm jedoch, die Attacke abzuwehren.

Gemeinsam sollen die Fahrgäste dann versucht haben, den 29-Jährigen aus dem Bus zu drängen. Dieser zückte ein Messer und stürmte auf den 31-Jährigen zu. Laut der Polizei versuchte der 29-jährige Mann mehrfach, auf den 31-Jährigen einzustechen, was dieser aber wohl abwehren konnte.

Der 29-Jährige soll dann in die Altstadt Spandau geflüchtet sein, wo er von alarmierten Polizeikräften festgenommen wurde. Er wurde in Polizeigewahrsam erkennungsdienstlich behandelt. Gegen ihn wird nun wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung ermittelt.

In derselben Nacht war es zu einer weiteren Attacke in einer Berliner Tram gekommen: In Moabit soll ein bislang Unbekannter zwei Frauen beschimpft und attackiert haben, anschließend verletzte er auch einen Polizisten. (Tsp)

