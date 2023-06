„Mieterhöhung auf jeden Fall prüfen“ Chefin des Berliner Mietervereins über die Folgen des Mietspiegels

Frau Werner, der die Vergleichsmieten im Mietspiegel steigen um 5,4 Prozent an. Was bedeutet das für Mieterinnen und Mieter?

Wenn ein Mietspiegel eine Steigerung ausweist, dann ist das immer mit potenziellen Mieterhöhungen verbunden. Wenn die ortsübliche Vergleichsmiete steigt, nutzen die Vermieter erfahrungsgemäß diese Gelegenheit und werden in den kommenden Wochen wahrscheinlich vermehrt Mieterhöhungen verschicken.