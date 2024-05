Millionen-Einsparungen bei Polizei und Feuerwehr Was sind der Berliner CDU ihre Versprechen wert?

Nicht nur bei Polizei und Feuerwehr zählt jede Minute. Auch in der Politik entscheidet die Wahl des Zeitpunkts über Erfolg oder Misserfolg. Ein Lehrbeispiel in die eine wie die andere Richtung lieferte am Montag der Berliner Senat.

Während die Senatskanzlei noch am Vormittag stolz verkündete, ein Jahr nach ihrer Vereidigung stimme die Richtung in der für die schwarz-rote Koalition so wichtigen Innenpolitik, informierte Innensenatorin Iris Spranger (SPD) am Nachmittag die Presse über die anstehenden Millionen-Einsparungen bei Polizei und Feuerwehr.

62 Millionen Euro allein in diesem Jahr haben Polizei und Feuerwehr weniger zur Verfügung. Das Budget für Investitionen und Sachmittel in der Innenverwaltung liegt damit unter dem des Jahres 2023 – wohlgemerkt aufgestellt von der eher polizeikritischen Koalition aus SPD, Grünen und Linke.

Klar ist damit schon jetzt: Viele der im Wahlkampf groß angekündigten Vorhaben der Koalition, die sich verbal bedingungslos vor, neben und hinter die Sicherheitsbehörden stellt, fallen nun deutlich kleiner aus. Die flächendeckende Einführung von Bodycams für Polizei, Feuerwehr und Ordnungsämter etwa, um deren gesetzliche Grundlage auch innerkoalitionär hart gerungen wurde.

Oder die angekündigte und dringend benötigte Modernisierung des in Teilen jahrzehntealten Fuhrparks bei Polizei und Feuerwehr. Dass darüber hinaus ausgerechnet im Jahr der Fußball-Europameisterschaft das Budget für die Sportstättensanierung um ein Drittel gekürzt wird, ist kommunikativ heikel. Die Kriminalität in der Stadt wird dadurch eher nicht steigen.

Für Schwarz-Rot indes steht deutlich mehr auf dem Spiel als der gute Leumund bei Polizei und Feuerwehr, siehe Lächel-Selfies am Rande des 1. Mai: Bricht sie ausgerechnet im als „Schwerpunkt“ gekennzeichneten Politikfeld Innere Sicherheit die eigenen Versprechen, verlieren SPD und erst recht CDU an Glaubwürdigkeit. Letztere hatte versprochen, zurück an der Macht für mehr Sicherheit in der Stadt zu sorgen - und damit nicht wenige Stimmen gezogen. Die nun angekündigten Kürzungen bei Sachausgaben und Investitionen für die Sicherheitsbehörden lassen sich damit partout nicht vereinen.

Spranger weiß das – und entschied sich mit gutem Timing und politischem Gespür für die Flucht nach vorn. Als erste von zehn Senatsverwaltungen hat die Innenbehörde die Karten auf den Tisch gelegt und erklärt, wo genau die laut Haushaltsbeschluss vorgegebenen Einsparungen vorgenommen werden sollen. Den in den vergangenen Monaten schwer auf ihren Schultern lastenden Druck gibt Spranger damit beinahe nonchalant auf Finanzsenator Stefan Evers sowie den noch bis Samstag in Tokio weilenden Regierungschef Kai Wegner (beide CDU) weiter. Der Regierende und sein Finanzsenator werden nun entscheiden müssen, was der CDU ihre Wahlversprechen wert sind.