Politischer Wunsch und Wirklichkeit am Wohnungsmarkt liegen in Berlin weit auseinander: Trotz der Einführung des Mietendeckels am 23. Februar dieses Jahres nennen Hausverwalter bei der Vergabe freier Wohnungen die aus ihrer Sicht gültige "Schattenmiete". Und diese ist mit 13,22 Euro je Quadratmeter im arithmetischen Mittel fast doppelt so hoch wie die staatlich vorgeschriebene Deckelmiete (6,50 Euro).

Das hat das Forschungsinstitut "F+B" errechnet, das seit Jahren die Daten für den Berliner Mietspiegel erhebt. Die Forscher wollen bis zur rechtlichen Klärung der Rechtmäßigkeit des Mietendeckels regelmäßig die Höhe der "Schattenmiete" in Berlin erheben.

Die Schattenmiete ist die Miete, die nach der bisherigen Gesetzgebung des Bundes zulässig wäre, also nach Mietspiegel und Mietpreisbremse. Viele Vermieter schreiben derzeit zwei Mieten in die Verträge, weil sie davon ausgehen, dass der Mietendeckel vorm Bundesverfassungsgericht keinen Bestand haben wird. Das Gesetz wird derzeit in Karlsruhe überprüft.

Mietangebote ausgewertet

Grundlage für die errechnete mittlere Miete war laut F+B die Auswertung von 666 Vermietungen, bei denen ein "eindeutiger Grenzwert" nach Mietengesetz vorlag. Auch ohne dieses passgenauen Nachweis, etwa weil Annahmen über die Modernisierungen getroffen werden mussten, ist der Unterschied zwischen gedeckelter Miete und Schattenmiete ähnlich hoch: Bei weiteren knapp 2500 zugrunde gelegten Mietverträgen lag die Schattenmiete bei 13,75 Euro je Quadratmeter, obwohl die Wohnung den Tabellen des Miethöhen-Wohnungsgesetzes zufolge nur 7,20 Euro pro Quadratmeter kosten darf. Die Marktmiete für Neubauten, die vom Deckel ausgenommen sind, betrage 17,61 Euro je Quadratmeter.

"Eklatante Differenz"

"Die Differenzen zwischen Mietendeckelmiete und Marktmiete sind eklatant", bilanzieren die Forscher. Alle 3133 Wohnungen zusammengenommen, die zwischen 23. Februar und 30. Juni angeboten wurden, "beträgt die Differenz 6,58 Euro je Quadratmeter". Hochgerechnet auf die Anzahl der angebotenen Wohnungen und einer durchschnittlichen Größe von 60 Quadratmetern summiere sich dieses Differenz auf 1,2 Millionen Euro, "die allein diese Berliner Mieter seit dem 23. Februar nachzahlen müssten, falls sich das Gesetz als verfassungswidrig herausstellt".

[Corona in Ihrem Kiez. In unseren Tagesspiegel-Bezirksnewslettern berichten wir über die Krise und die Auswirkungen auf Ihren Bezirk. Kostenlos und kompakt: leute.tagesspiegel.de]

Deshalb schrecken viele Haushalte zurzeit vor dem Abschluss neuer Mieterverträge zurück. Der Berliner Mieterverein kritisierte jüngst, dass die Angabe der Schattenmiete bei der Vergabe freier Wohnungen viele Interessenten vor dem Abschluss der Mietverträge zurückschrecken lasse. Viele Berliner könnten sich die hohen Schattenmieten nicht leisten, so dass sie im Falle eines Erfolges der Klagen gegen den Mietendeckel vor dem Bundesverfassungsgericht kurzfristig wieder aus der Wohnung ausziehen müssten.

Mieterverein rät nicht dazu auf Deckelmieten zu wetten

Der Mieterverein ist zwar von der Verfassungsmäßigkeit des Berliner Gesetzes zur Deckelung der Mieten überzeugt - dennoch rät er Mietinteressenten nicht dazu, bedenkenlos entsprechende Mietverträge zu unterzeichnen. Diese rechtliche Unsicherheit trage auch dazu bei, dass so wenig Berliner wie selten zuvor die Wohnung wechseln: Die "Fluktuationsquote" am Wohnungsmarkt ist sehr niedrig.