Millionendeal in der Europacity Adler verkauft 700 Wohnungen in Berlin

Die Adler Real Estate AG, eine Tochtergesellschaft der Adler Group, hat sich zum Abbau ihres milliardenschweren Schuldenbergs von einem weiteren Immobilienpaket getrennt. Immobilien im Wert von 130 Millionen Euro gingen über den Projektentwickler Quantum an einen Investor, teilte Adler mit.

Das Paket umfasst nach Angaben von Adler rund 700 Wohnungen. Beim Verkaufspreis musste Adler einen Abschlag hinnehmen – er liege rund 0,7 Prozent unterhalb der Bewertung des Portfolios zum 30. Juni 2023. Der Verkauf trage zum Ziel bei, „die Verschuldung der Gruppe im Jahr 2023 und darüber hinaus weiter abzubauen“.

Die Portfolios „Wasserstadt Tankstelle“ und „Wasserstadt Kornversuchsspeicher“ gehören nicht zum verkauften Portfolio und werden separat vermarktet, teilte Adler am Montag mit.

Adler wolle sich auf die Berliner Mietportfolios konzentrieren, „die ein erhebliches Mietsteigerungspotenzial bieten“, sagt Thierry Beaudemoulin, Geschäftsführer der Adler Group. Adler hält in Berlin circa 17.000 Wohnungen. Zu den Einzelheiten des Verkaufs und zur Lage der einzelnen Grundstücke wollte Adler auf Anfrage nicht detailliert Stellung nehmen.

Quantum hat für einen institutionellen Investor die „Wasserstadt Mitte“ in Berlin-Mitte von Adler als Share-Deal erworben. Nach Informationen des Fachdienstes „Thomas Daily“ vom Montag lag der Kaufpreis bei circa 350 Millionen Euro. Das Quartier mit 711 Wohnungen liegt in der Heidestraße 17-24 am Ufer des Berlin-Spandauer-Schifffahrtskanals und nördlich des Hauptbahnhofs.

Die „Wasserstadt Mitte“ hat circa 47.000 Quadratmeter Mietfläche für Wohnen und Gewerbe; Co-Living-Apartments und rund 3000 Quadratmeter für Einzelhandel, Gastronomie und eine Kita. Das Portfolio wurde 2019 nach einer Bauzeit von rund zwei Jahren fertiggestellt.

Philipp Schmitz-Morkramer, Vorstand der Quantum Immobilien AG, sagte dem Onlinemagazin „Konii“: „Die Wasserstadt Mitte gehört zu den größten Projekten in der Europacity. Wir freuen uns sehr, dass wir uns dieses moderne und nachhaltige Quartier in zentraler Lage für einen neuen Investor sichern konnten. Mit dem Ankauf senden wir nicht nur ein positives Signal in herausfordernden Zeiten, sondern verzeichnen einen der größten Wohnankäufe unserer Unternehmenshistorie.“

Zuvor hatte das Makler- und Beratungsunternehmen CBRE für Adler bewertet, schreibt „Thomas Daily“ in einer Mitteilung. CBRE war demzufolge auf etwa 360 Millionen Euro gekommen. Adler selbst beziffert den Abschlag zum Bruttowert (GAV) mit 0,7 Prozent und den reinen Nettozufluss mit 130 Millionen Euro. Der Deal wurde von Colliers eingefädelt, die vermittelt und den Käufer beraten haben. Weitere Berater waren P+P Pöllath + Partners, Witte Projektmanagement sowie CBRE.