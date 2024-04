„Mir erschien es nicht relevant“ Kandidatin für Berliner SPD-Landesvorsitz war CDU-Mitglied

Jana Bertels, Kandidatin für den Landesvorsitz der SPD Berlin, war in der Vergangenheit Mitglied der CDU und der Jungen Union (JU). Als Schülerin war sie in ihrer Heimatstadt Krefeld mehrere Jahre lang auch Teil des lokalen JU-Ortsverbandsvorstands. Das bestätigte Bertels dem Tagesspiegel am Dienstagabend auf Anfrage. Zuvor hatte die „Berliner Zeitung“ berichtet. Bislang war diese Mitgliedschaft in der Öffentlichkeit und während Bertels’ Kandidatur für den Landesvorsitz nicht bekannt gewesen.

Auf die Frage, warum sie ihre einstige Mitgliedschaft bei den Christdemokraten nicht früher öffentlich bekannt gemacht habe, sagte Bertels: „Mit dem Wissen von heute, dass meine frühere Mitgliedschaft in der CDU/JU während meiner Jugendzeit so von Interesse ist, hätte ich es früher aufgegriffen. Mir erschien es nicht relevant“, sagte sie.

Freundeskreis brachte sie zur Jungen Union

Laut einem Statement von Bertels Sprecher verheimlicht Bertels die frühere Mitgliedschaft nicht. „Im Gegenteil. Ihre damalige Entscheidung war geprägt von ihrem frühen Willen, sich politisch einzubringen und zu engagieren“, sagte er. Sie habe über ihren damaligen Freundeskreis einen schnellen Zugang zur Jungen Union gefunden – „sehr zum Leidwesen ihres sozialdemokratisch geprägten Elternhauses“.

Nach einiger Zeit habe sie jedoch festgestellt, dass weder die Junge Union noch die CDU sie inhaltlich oder kulturell überzeugten. „Insbesondere in Fragen der Geschlechtergerechtigkeit und Gleichstellung fand sie dort keine politische Heimat.“ Deshalb sei sie aus der CDU ausgetreten. Wie lange genau Bertels Mitglied in der JU und der CDU war, sagten Bertels und ihr Sprecher nicht.

In ihrem Kandidatenbrief für den SPD-Vorsitz hatte Bertels, die seit 2017 Mitglied der SPD ist, ihren Eintritt in die Partei zu diesem Zeitpunkt folgendermaßen begründet: „Da ich als Wissenschaftlerin zu Regierungshandeln forschte, wollte ich zunächst meine Neutralität bewahren und keiner Partei beitreten.“ Als aber die AfD stärker geworden sei, sei ihr immer klarer geworden, dass sie diese Neutralität aufgeben müsse und es höchste Zeit sei, in eine antifaschistische Partei einzutreten. Für sie habe „außer Frage“ gestanden, dass diese Partei die SPD sein müsse.

Bertels, bis vor kurzem Vorsitzende der SPD-Frauen in Berlin, will gemeinsam mit dem Vorsitzenden des Kreisverbands Charlottenburg-Wilmersdorf, Kian Niroomand, künftig die SPD Berlin führen. In der Stichwahl um den Parteivorsitz treten sie gegen Neuköllns Bezirksbürgermeister Martin Hikel und Ex-Sportstaatssekretärin Nicola Böcker-Giannini an.

„Dass Jana Bertels den Weg zur SPD gefunden hat, freut uns natürlich“, teilte das konkurrierende Duo auf Tagesspiegel-Anfrage mit. „Ob sie an der einen und anderen Stelle ihrer Selbstdarstellung aus Gründen der politischen Glaubwürdigkeit auf ihre frühere Mitgliedschaft in der CDU und Jungen Union hätte hinweisen sollen, das muss sie selbst und das müssen die SPD-Mitglieder beurteilen“, ergänzten Bocker-Giannini und Hikel.