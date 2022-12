Mist, zu schnell gefahren Fäkalienlaster prallt in Brandenburg gegen Baum – 30.000 Euro Schaden

Ein Fäkalienlaster ist in Heiligengrabe (Landkreis Ostprignitz-Ruppin) von der Straße abgekommen und mit dem Auflieger gegen einen Straßenbaum gestoßen. Bei dem Unfall am Montagnachmittag entstand ein Sachschaden von etwa 30.000 Euro, wie die Polizei am Dienstag mitteilte.

Der 61 Jahre alte Fahrer verlor bei winterlichen Straßenverhältnissen die Kontrolle über sein Gespann, weil er laut Polizei offenbar zu schnell unterwegs war. Der Mann blieb unverletzt, Flüssigkeiten liefen aus dem Auflieger nicht aus. Allerdings wurde der Auflieger so stark beschädigt, dass er nicht mehr fahrbereit war. (dpa)

