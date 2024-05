Mit 104 km/h auf der Sonnenallee unterwegs Berliner Polizei blitzt rasenden Audifahrer

Am Montagabend ist ein Audi auf der Sonnenallee in Berlin-Neukölln mit deutlich erhöhter Geschwindigkeit geblitzt worden.

Der Fahrer hatte den Wagen auf 104 Kilometer pro Stunde beschleunigt – bei erlaubten 50. Auf Höhe der Sonnenallee 260 wurde er dabei von der Polizei geblitzt. Das Social-Media-Team der Behörde veröffentlichte das Beweisbild auf X.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen von unseren Redakteuren ausgewählten, externen Inhalt, der den Artikel für Sie mit zusätzlichen Informationen anreichert. Sie können sich hier den externen Inhalt mit einem Klick anzeigen lassen oder wieder ausblenden. Externen Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir der externe Inhalt angezeigt wird. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu erhalten Sie in den Datenschutz-Einstellungen. Diese finden Sie ganz unten auf unserer Seite im Footer, sodass Sie Ihre Einstellungen jederzeit verwalten oder widerrufen können.

Der Fahrzeughalter wird in nächster Zeit Post erhalten. Der Fahrer des Audis muss mit einem Fahrverbot von einem Monat rechnen. Dazu kommen zwei Punkte im Fahreignungsregister in Flensburg und eine Geldbuße in Höhe von 400 Euro.