Mit 16 Jahren Tiger Darius in Berliner Zoo eingeschläfert

Der 16 Jahre alte Amurtiger Darius ist nach Angaben des Berliner Zoos eingeschläfert worden. Der Gesundheitszustand des Tieres habe sich in den vergangenen Tagen rapide verschlechtert, heißt es in einer Mitteilung auf der Internetseite des Zoos. Zuvor hatte der Rundfunk Berlin-Brandenburg (RBB) am Samstag berichtet.

Nach Angaben des Zoos ist der Tiger am Freitag eingeschläfert worden. Mit 16 Jahren habe das Tier ein für Amurtiger, auch Sibirischer Tiger genannt, sehr stattliches Alter erreicht. Sein einiger Zeit habe der Tigerkater an „altersbedingten Beschwerden“ gelitten, bei denen es keine Aussicht auf Besserung gab. „Aus tiermedizinischer Sicht war es nur noch möglich, ihn von weiteren Schmerzen zu erlösen“, hieß es. (dpa)

