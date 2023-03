Mit 27 Jahren Geschäftsführerin in Berlin „Der Mann ist das DIN-A4-Blatt der Arbeitswelt“

Liebe Frau Trunk, Sie wurden mit 27 Jahren Geschäftsführerin der Bertelsmann Audio Alliance. Sie standen von da an im Handelsregister und hatten Verantwortung für 40 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Hatten Sie auch gleich einen Dienstwagen und sind im Zug nur noch erste Klasse gefahren?

Nein. Am Anfang habe ich die meisten dieser Dinge für reine Status-Symbole gehalten, nach denen ich bewusst nicht gefragt habe. Aber irgendwann habe ich gemerkt, dass einige von ihnen notwendig sind, um gute Arbeit zu leisten – also habe ich zum Beispiel um eine Assistenz gebeten. Einen Dienstwagen habe ich nach wie vor nicht, weil ich ihn nicht brauche. Ich pendle mit dem Zug von Berlin nach Köln.

Lesen Sie weiter mit Tagesspiegel Plus Nie waren verlässliche Informationen wichtiger Jetzt 30 Tage gratis testen Stark werbereduziert

in der Tagesspiegel App Exklusive Inhalte für

Tagesspiegel Plus-Leser Ohne Risiko:

Jederzeit kündbar Jetzt 30 Tage gratis testen Schon Digital-Abonnent? Hier anmelden