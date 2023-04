Tagesspiegel Plus Mit 3D-Brille in die Antarktis – mitten in Berlin : Wo sich Pinguine von schlecht gelaunten Seeelefanten nicht beeindrucken lassen

3D-Kino macht immer wieder Spaß: Das Berliner Zeiss-Großplanetarium zeigt gerade eine hübsche Doku über die Antarktis. Kindgerecht, aber Achtung: Es stirbt ein Robbenbaby!