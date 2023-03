Mit acht Jahren alleine unterwegs? Wenn Kinder selbstständig werden – und Eltern sich ihren Ängsten stellen müssen

Und plötzlich ist es so weit. Eben noch Windeln gewechselt, jetzt hält das Kind die ersten eigenen Schlüssel in der Hand. Eigentlich braucht sie keine, denn allein zu Hause ist sie ungern mit ihren acht Jahren. Aber als sie das knallrote Schlüsselband entgegennimmt, sagt uns ihr feierlicher Gesichtsausdruck, dass es Zeit war für diesen Schritt.

Seit Monaten will sie von der Schule allein nach Hause kommen. Den Hinweg bestreitet sie seit der zweiten Klasse sowieso ohne uns, meistens mit einem Nachbarskind. Aber die Frage des Rückwegs haben wir herausgezögert. Mit „Ja, das müssen wir echt mal planen“ und ähnlich leeren Antworten haben wir sie immer wieder vertröstet und uns vor einer Entscheidung gedrückt.

Warum? Ja, warum eigentlich. Nüchtern betrachtet gibt es keinen Grund – im Gegenteil, alles spricht dafür: Sie ist äußerst zuverlässig. Der Schulweg ist nicht einmal einen Kilometer lang. Er führt über keine großen Straßen. Wir haben über – unwahrscheinliche, aber mögliche – Gefahren gesprochen. Die Polizei war in der Schule und hat die Kinder in Sachen Nicht-mit-Fremden-mitgehen recht anschaulich instruiert.

Wir leben im Bullerbü von Berlin. Und mit einem Überangebot an Wie-mache-ich-es-richtig-Ratgebern. Wir halten uns für irre aufgeklärte Eltern, die mit ihren Kindern über jeden Pups diskutieren. Wir lassen sie, wo immer es geht, eigene Entscheidungen treffen, um ihnen genug Selbstbewusstsein mitzugeben, um im richtigen Moment laut auf sich aufmerksam zu machen. Wir akzeptieren ihre „Neins“, damit sie das auch von anderen Menschen erwarten. Wir kennen Wörter wie „Selbstwirksamkeit“. Wir können das alles runterbeten.

Es bleibt die Ur-Angst

Und trotzdem: Es bleibt die Ur-Angst, dem Kind könnte etwas passieren. Die kann keine Studie, kein Buch, kein kluger Gedanke wegrationalisieren. Da reicht eine schlimme Meldung – und man will dem Kind nicht mehr von der Seite weichen.

Danielle Graf und Katja Seide haben in ihrem Dauerbrenner mit dem extrem sperrigen Titel „Das gewünschteste Wunschkind aller Zeiten treibt mich in den Wahnsinn – Gelassen durch die Jahre 5 bis 10“ eine Liste erstellt, was Kinder ihrer Ansicht nach dürfen sollten, bevor sie zehn Jahre alt werden. Unter anderem: allein (mit Freunden) zum Spielplatz gehen, allein mit dem Rad herumfahren, allein U-Bahn oder Bus fahren.

Ewig besorgte Eltern sind nicht förderlich für das kindliche Selbstwertgefühl. Ulla Richter, Familienberaterin

Diese Aufzählung überfordert mich völlig, vor allem der letzte Aspekt. Das wissen auch die Autorinnen: „Welche Punkte dieser Liste für Sie und Ihre Kinder in Betracht kommen, hängt ganz von Ihren Lebensumständen ab.“ Bei manchen Eltern sind Dinge wie „Nahrungsmittel mit scharfem Messer schneiden“, „mit Werkzeugen hantieren“ oder „auf Mauern/Bäume klettern“ eine rote Linie – da hingegen bin ich schon bei der Vierjährigen recht schmerzfrei. Reale Gefahren meine ich einschätzen zu können – die in meinem Kopf hingegen habe ich kaum unter Kontrolle.

„Säbelzahntigerängste“ nennt Ulla Richter diese Art Furcht, „die sich riesig anfühlt“: Uralte Verknüpfungen im Gehirn aus der Steinzeit würden uns in potenziellen Gefahrensituationen signalisieren, „wenn das und das passiert, kommt der Säbelzahntiger und frisst mich“, erklärt die Familienberaterin. Richter kennt sich aus mit ängstlichen Eltern, sie hält „Mumpowerment“-Vorträge und bietet Coachings an „für Mütter, die nicht durchdrehen wollen“.

Ein Problem, sagt Richter: Werden wir Eltern, aktiviert das Gehirn alte Muster zum Thema Familie. Mittlerweile aber lebten wir in einer Gesellschaft, die immer stärker trenne zwischen Familien und kinderlosen Menschen. Letztere hätten also immer weniger Kontakt zu Kindern. Bekommen sie dann selbst welche, greift das Gehirn dann mangels jüngerer Erfahrungen auf Muster aus der eigenen Kindheit zurück – bevorzugt auf Situationen, in denen wir uns als Kind selbst unsicher gefühlt haben.

Wir wollen nicht wahrhaben, dass wir das Leben nicht unter Kontrolle haben

Heißt: Die ersten Tage fühlt sich das Warten auf das heimkehrende Kind unberechenbar an. Doch mit jedem befürchteten Ereignis, das nicht eingetreten ist, wird es besser. Gewöhnung eben. „Ewig besorgte Eltern sind nicht förderlich für das kindliche Selbstwertgefühl“, sagt Richter. „Und rational gesehen war die Welt nie sicherer für Kinder als heute – aber das hilft uns in dem Moment natürlich nur begrenzt.“

Was wir auch nicht wahrhaben wollen: Dass wir das Leben nicht unter Kontrolle haben. Wir suchen Sicherheit von außen – die kann uns aber niemand garantieren. Verspürten wir eine überwältigende Angst um unsere Kinder, hätten wir zwei Möglichkeiten, sagt Ulla Richter: „Entweder, wir wehren die Angst ab, hüllen die Kinder in Watte und fahren sie mit dem Auto ins Klassenzimmer.“ Oder? „Oder wir stellen uns unseren Ängsten. Der einzige Weg aus der Angst ist: mittendurch.“

Der einzige Weg aus der Angst ist: mittendurch. Ulla Richter, Familienberaterin

Und was hilft dann in dem Moment? „Atmen“, sagt Richter. „Denn: Angst bedeutet, ich bin mit dem Kopf in der Zukunft. Schmerz bedeutet, ich bin mit dem Kopf in der Vergangenheit.“ Der beste Weg, um mit dem Kopf im Hier und Jetzt zu bleiben, sei Atmen. Am besten immer etwas länger aus- als einatmen, das aktiviert den Parasympathikus, den Teil des vegetativen Nervensystems, der den Körper entspannt.

Und wenn man sich nie dran gewöhnt, die Ängste sich nicht wegatmen lassen? Letztlich, sagt Richter, wurzele das mangelnde Vertrauen ins Kind in einem mangelnden Vertrauen in uns selbst. Folgerichtig müssten Eltern also auch bei sich selbst ansetzen. „Das muss keine jahrelange Therapie sein“, sagt Richter. Sie selbst empfiehlt die sogenannte EMDR-Therapie. Diese kurze Intervention verknüpft im Gehirn neue Verbindungen, um belastende Situationen oder Traumata einzuordnen und zu verarbeiten.

„Mama, für dich ist das ja auch alles neu“

Am ersten Tag, an dem das Kind allein nach Hause kommen soll, atme ich mich also ins Hier und Jetzt. Trotzdem: Alle zwei Minuten gehe ich auf den Balkon und halte Ausschau nach einem grünen Parka. Und denke an diesen blöden Postkarten-Spruch: „Ist wie ‘ne Tür – musste durch.“ Dann endlich: der Schlüssel im Schloss. Ein strahlendes Kind kommt herein und sagt lässig „Na?“

Zwei Eltern brechen in Tränen aus, ich kriege mich überhaupt nicht mehr ein vor Rührung und Stressabfall. Beruhigend streichelt das riesengroße Kind meine Haare und sagt: „Mama, wenn du die nächsten Tage noch heulst, wenn ich komme, versteh ich das – ist ja alles auch neu für dich. Aber wenn du in zwei Wochen immer noch jedes Mal weinst – das halte ich nicht aus!“

