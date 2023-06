Passend zum Doughnut-Day Doughnuts mit Berlin-Geschmack

Doughnuts haben in den letzten Jahren in Berlin eine richtige Hochphase erlebt. Nicht, dass sie nicht schon länger da sind – man denke an die kringelrunden Verkaufsschlager von „Brammibal’s Donuts“ – aber gefühlt eröffnet ständig ein neuer Laden mit dem süßen Fettgebäck.

So auch heute, pünktlich zum „National Doughnut-Day“, der 1938 in Chicago ins Leben gerufen wurde und denen Ehre gebührte, die im Ersten Weltkrieg Dougnuts an Soldaten verteilten. In den USA verschenken Bäckereien deshalb am ersten Freitag im Juni jährlich ihre Spezialitäten. In Berlin tut „Doughnut-Time“ es ihnen gleich, hauptsächlich allerdings, um die eigene Eröffnung zu feiern und Werbung für sich selbst zu machen.

Die Doughnut-Kette stammt aus Australien und hat sich längst in London etabliert, nun eröffnet die Kette in Berlin am Fernsehturm (Panoramastrasse 1 a). Passend zum Standort gibt es Doughnuts mit Berlin-Schwerpunkt: Der „Berlin Ring“ klingt spektakulärer als er ist, es handelt sich um den Zimt-Klassiker, es gibt aber auch noch den Checkpoint-Chocolate, Caramel Pretzlberg – schon spannender!

Braucht Berlin einen neuen Doughnut-Laden? Fraglich. Andererseits: Es schadet nie, die große Auswahl zu haben.