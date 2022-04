Eine Frau ist in einem Bus in Berlin-Kreuzberg möglicherweise rassistisch angegriffen worden. Die 52-Jährige fuhr gegen 5.15 Uhr am Mittwochmorgen in einem Doppeldecker-Bus der Linie M 29, als ein Mann etwa auf Höhe des U-Bahnhofs Moritzplatz sie nach ihrer Nationalität fragte.

Anschließend versuchte er, ihr den Sicherungsdraht eines im Bus angebrachten Nothammers um den Hals zu wickeln, wie die Polizei mitteilte.

Mitfahrer hätten den Mann gestoppt, woraufhin dieser in das obere Stockwerk wechselte. Der Unbekannte soll nach einer Unterredung mit dem Busfahrer noch weiter mitgefahren sein, berichtete die Polizei.

Als die Frau mit türkischer Staatsbürgerschaft am Wittenbergplatz ausstieg, soll der Mann ihr gefolgt sein, wurde dann aber von einem Zeugen aufgehalten. Dem Polizeibericht zufolge blieb die 52-Jährige unverletzt, steht allerdings deutlich unter dem Eindruck der Geschehnisse. Die Polizei ermittelt wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung. (Tsp, dpa)