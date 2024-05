Mit dem Fluchtauto durch den Tiergarten brettern Das macht Antonio Hoffmann am Wochenende in Berlin

Antonio Hoffmann hat den Fluchtwagen immer bereit. „Good Intentions“ inklusive, alles kein Problem. Das versichert er zumindest in seinem Song „Fluchtauto“. Wohin die Reise geht, ist da noch nicht ganz eindeutig, die Devise scheint zu sein: einfach geradeaus. Eindeutig ist: Ein Roadtrip mit dem Musiker wird einen guten Soundtrack haben, zumindest wenn er selbst singt.

Hoffmanns Stimme ist nämlich herrlich samtig und anschmiegsam, aber mit Tiefe. Damit kann er Texte singen, wie „Mit dir stell ich mich gerne in den Wind, zusammen kriegen wir das hin“, ohne auch nur ein bisschen kitschig zu klingen. Hoffmann kann aber auch ganz wunderbar poetisch: „Der Frühling leuchtet leise in mich rein“, singt er auf „Halt mich und lass mich fallen“, und die Zeile „Es wird geliebt, was auf den Tisch kommt“ vom gleichnamigen Song lässt einen jedes Mal schmunzeln.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen von unseren Redakteuren ausgewählten, externen Inhalt, der den Artikel für Sie mit zusätzlichen Informationen anreichert. Sie können sich hier den externen Inhalt mit einem Klick anzeigen lassen oder wieder ausblenden. Externen Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir der externe Inhalt angezeigt wird. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu erhalten Sie in den Datenschutz-Einstellungen. Diese finden Sie ganz unten auf unserer Seite im Footer, sodass Sie Ihre Einstellungen jederzeit verwalten oder widerrufen können.

All diese Stücke finden sich zwischen den insgesamt zwölf Songs auf Hoffmanns Debütalbum „Tiergarten“, dass am 22. März dieses Jahres erschienen ist; der Langspieler ist eine ganz schicke Mischung aus Singer-Songwriternummern, Soulmomenten, gitarrigem Pop und betörenden kleinen Momenten, in denen die Ausarbeitung überrascht: Manchmal setzt plötzlich eine Klarinette ein, dann kommt ein kleiner Chor zum Einsatz. Musik, die nicht unnötig kompliziert ist, aber eben nicht langweilt. Damit erinnert er an Pohlmann, vielleicht ein bisschen an Gisbert zu Knyphausen und sehr an die wunderbare Desiree Klaeukens.

Wochenende-Newsletter: Für Ihre Auszeit vom Alltag Entspannen Sie sich – und lassen Sie sich inspirieren: von exklusiven Reportagen, tiefgründigen Analysen und besonderen Kulinarik- und Reisetipps. E-Mail-Adresse kostenlos anmelden Ich bin damit einverstanden, dass mir per E-Mail interessante Angebote des Tagesspiegels unterbreitet werden. Meine Einwilligung kann ich jederzeit widerrufen.

Aufgewachsen ist Antonio Hoffmann auf dem Alpakahof seines Vaters im Schwarzwald und hat da scheinbar sehr viel Musik gehört. Jedenfalls wird er im Pressetext als „Musiknarr vom Land“ bezeichnet. 2016 zog es ihn dann nach Berlin, in den Bezirk Tiergarten, wo sein Album entstanden ist. Gut, das erklärt auch den Titel desselben. sisi

1 Lieblingsjoggingrunde über die Putlitzbrücke und durch Plötzensee

In Sonnenlicht gebadet: Das Heizkraftwerk Moabit. © imago images/Joko/imago images/Joko

Endlich wieder in kurzer Hose Joggen. Mit Sam Fender auf den Kopfhörern renne ich los. Die Bäckerei und dann rechts, über die Putlitzbrücke, am Kraftwerk vorbei (Foto), über den Kanal und dann links. In zehn Minuten bin ich am Plötzensee. Das Strandbad hat seit dieser Woche wieder geöffnet. Was habe ich hier geschwitzt, gespuckt, geheult, gelacht, im Sommer in der Wiese gelegen und im Winter im kalten Wasser nach Seelenfrieden getaucht. Einmal um den See, durch den Wald und die Schrebergartensiedlung und wieder zurück. Acht Kilometer, nicht schlecht. Meine Zeit war schon besser, aber dabei sein ist alles.

2 Hummus satt!

So könnte Ihr Frühstückstisch auch aussehen - im Beirut-Express in Moabit. © Beirut Express

Mit Elsa zu Beirut-Express in der Turmstraße. Bester Laden. Hummusteller mit Brot und Manakkisch mit Tomate und Käse. Dazu Schwarztee. Zwei Zucker. Das heilt alle Wunden. Wenns nach ihr ginge, würden wir uns viel öfter sehen. Sie ist der coolste Mensch und die süßeste Maus, die ich kenne. Ich hab die Mütze an, die sie mir gehäkelt hat. Ich zeige ihr zum dreiundzwanzigsten Mal, wie man einen Wrap richtig faltet, sie tut zum dreiundzwanzigsten Mal so, als wüsste sie es nicht. Wir gehen Hand in Hand über die Turmstraße und beobachten die anderen Menschenaffen.

3 Neue Eckkneipenkultur

Abstand vom Alltag gewinnen im Perlou mit seiner schönen Patina. © Bar Perlou, Berlin Moabit

Nach Feierabend in meiner Gitarrenschule Zupfgeigen Zentrale geht’s ab ins Perlou. Meine Beine in Richtung der letzten Sonnenstrahlen ausgestreckt und eine Limo im Anschlag, schreibe ich in mein Tagebuch: „Hansi hat wieder nicht geübt. Ich hab Bock auf Hähnchen. Sind im Fernsehen eigentlich alle wahnsinnig geworden? Ich hatte ewig kein Hähnchen.“ Falls noch jemand kommt, den ich kenne, steige ich auf Bier um. Vielleicht kommt niemand und ich steige trotzdem auf Bier um. Oder ich schreibe nur noch ein bisschen und gehe nach Hause.

Perlou Perleberger Straße 58, Moabit, Mi-Do 19-01 Uhr, Fr-Sa 19-02 Uhr, perlou-berlin.de

Bezirke-Newsletter: Mitte Mehr Neuigkeiten zum Bezirk gibt es in unserem Newsletter — jede Woche per E-Mail. E-Mail-Adresse jetzt anmelden Ich bin damit einverstanden, dass mir per E-Mail interessante Angebote des Tagesspiegels unterbreitet werden. Meine Einwilligung kann ich jederzeit widerrufen.

4 Vorglühen im Heideglühen am Samstag

Wenn die Sonne die Endorphine hervor kitzelt ... © IMAGO/Pond5 Images/IMAGO/xPeopleimages

Alex aus der Heimat ist zu Besuch. Er ist wegen irgendeinem Start-Up-Boums in der Stadt und er liebt es, stundenlang zu reden. Ich nehme ihn mit ins Heideglühen. Da ist es schön laut. Außerdem macht Daydrinking und Outdoor-Tanzen auch noch Spaß. Klassische Win-Win-Situation also. Hoffentlich kann Marco von der Bar uns auf die Gästeliste setzen. Der kleine Club ist eine richtig gemütliche Idylle zwischen Bäumen und Wasser. Um zu erfahren, wann Partys stattfinden, muss man sich für den Newsletter anmelden.

Heideglühen Seestraße 1, Moabit/Wedding, Heideglühen #12: Sa 4.5, 12 Uhr bis So 5.5., 6 Uhr, heidegluehen.berlin, Anmeldung zum Newsletter hier.

5 Turbo-Gitarre am Sonntag

Matteo Mancuso, weltklasse auf der Gitarre. © Paolo Terlizzi

Matteo Mancuso spielt im Frannz Club, da gehe ich Sonntagabend hin. Mit 26 hat der studierte Jazz-Gitarrist sich mit seinem unfassbaren Gitarrenspiel schon längst unter den besten Instrumentalisten des Planeten etabliert. Er hat ein unfassbar prall gefülltes Vokabular in Sachen Jazz-Improvisation und spielt ohne Plektrum in einer unglaublichen Geschwindigkeit. WTF. Wie macht er das? Ich bin gespannt, mit was für einer Besetzung er auftritt und ob es mich auch emotional berührt. Dass es mich handwerklich umhauen wird, weiß ich sowieso.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen von unseren Redakteuren ausgewählten, externen Inhalt, der den Artikel für Sie mit zusätzlichen Informationen anreichert. Sie können sich hier den externen Inhalt mit einem Klick anzeigen lassen oder wieder ausblenden. Externen Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir der externe Inhalt angezeigt wird. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu erhalten Sie in den Datenschutz-Einstellungen. Diese finden Sie ganz unten auf unserer Seite im Footer, sodass Sie Ihre Einstellungen jederzeit verwalten oder widerrufen können.