Mit den Kindern zu den Special Olympics Reiten, Futsal, Inklusion

Mein Sohn ist in einem inklusiven Sportverein, er trainiert dort mit Kindern mit Behinderung. Rein theoretisch finde ich das toll, in der Praxis hat es seine Tücken. Vor allem für mich. Beim letzten Training geriet mein Zehnjähriger mit einem etwa drei Jahre älteren Jungen mit sichtbaren Behinderungen aneinander. Danach war er wütend und entmutigt, der andere hatte ihm wirklich wehgetan. Ich musste meinen Sohn trösten. Nur wie? Ich sagte unbeholfen etwas darüber, dass der andere eine Behinderung habe. Das habe doch nichts damit zu tun, dass er ihm weh getan habe, fuhr mein Sohn mich an. Ich grübelte eine Weile darüber nach. Und kam zu dem Schluss, dass mein Sohn recht hatte und das, was ich da von mir gegeben hatte, Ableismus war. Zum Glück hatte der ältere Junge es nicht mitbekommen.

„Werden Menschen im Alltag auf ihre körperliche oder psychische Behinderung reduziert, spricht man in der Fachsprache von Ableismus“, erklärt die „Aktion Mensch“ auf ihrer Internetseite. „Genauer bedeutet Ableismus also, dass Menschen mit Behinderung von anderen Menschen ohne Behinderung auf die Merkmale reduziert werden, in denen sie sich vom vermeintlichen Normalzustand unterscheiden.“ Treffer, genau das hatte ich gemacht. Inklusion ist nicht so leicht.

Die Spiele Alle Termine und Orte der Special Olympic World Games Berlin 2023 gibt es unter berlin2023.org. Die Wettkämpfe gehen noch bis Sonntag, 25. Juni. Tickets (7 Euro für Erwachsen, 5 Euro für Kinder von drei bis 14 jahren) gibt es online. Nicht für alle Sportarten braucht man ein Ticket. Klickt man auf die jeweilige Sportart, findet man heraus, ob man auch ohne zuschauen kann.

Was auch darin liegt, dass Menschen mit sichtbaren Behinderungen im Alltag von vielen Berliner Familien nicht oft vorkommen. In dieser Woche ist das endlich einmal anders. Überall in der Stadt sind Menschen in Sporttrikots und schicken Turnschuhen zu sehen, oft in Gruppen, um den Hals ein Band mit Teilnehmerausweis der Special Olympics World Games: Olympische Spiele für „Menschen mit geistiger und mehrfacher Behinderung“, wie es auf der Webseite der Spiele heißt. Sie finden noch bis zum 25. Juni an vielen verschiedenen Orten in Berlin statt. Von einer Gruppe ungarischer Athlet:innen, die in einem Hotel nahe unseres Wohnhauses untergebracht ist, war mein Sohn fasziniert, nachdem wir uns auf dem Nachhauseweg kurz auf Englisch mit ihnen unterhalten hatten.

Mit meiner vierjährigen Tochter fuhr ich am Wochenende zum Hanns-Braun-Stadion zu den Leichtathletik-Wettkämpfen. Dort trafen wir eine befreundete Familie, deren fünfjährige Tochter Trisomie 21 hat. Gemeinsam mit anderen Kindern mit Trisomie 21 sahen wir uns den Start der 50-Meter-Läufe an. Die Kinder verfolgten aufgeregt die Wettkämpfe der Athlet:innen aus Ländern wie Burundi und den Marshall-Inseln. Manche waren unglaublich durchtrainiert, wie ein junger Mann mit Trisomie 21, andere wirkten eher weniger sportlich und joggten gemütlich hinter den Schnelleren her. Es wurde klar: Diese Spiele sind wirklich sportlich, im wahrsten Sinne des Worte, nämlich fair und es wird niemand ausgeschlossen.

Viele Zuschauer saßen nicht auf den Rängen. Vielleicht lag das an der brennenden Sonne an diesem Tag, vielleicht aber auch daran, dass noch zu wenige Berliner:innen darauf kommen, sich die Spiele anzuschauen. Wer mit seinem Nachwuchs tollen Sport erleben möchte, hat dazu noch bis Sonntag Gelegenheit. Wir haben vier Sportarten herausgesucht, bei denen das Zuschauen bestimmt auch vielen Kindern Spaß machen wird.

1 Reiten

Viele Kinder lieben Pferde. Und die sind bei den Reitwettbewerben der Special Olympics im Reitclub am Olympiapark (Schirwindter Allee 45) zu beobachten, mit ihren Reiter:innen. An allen kommenden Nachmittagen gibt es noch etwas zu sehen, besonders interessant ist der Geschicklichkeitswettbewerb an (Freitag 11 bis 18 Uhr, Samstag 9 bis 16.30 Uhr), bei dem die Reiter:innen die Pferde durch einen Slalom- und Labyrinth-Parcours lenken müssen. Es gibt verschiedene Level: Einige Reiter machen alles ganz allein, andere bekommen Unterstützung.

2 Rollerskating

Rollschuhfahren ist auch etwas, das viele Kinder selbst gern machen. Umso schöner, bei den Wettbewerben zuzusehen, etwa am Mittwoch (13.15 bis 14.45 Uhr), Freitag (13.30 bis 15.15 Uhr) und Samstag (13.30 bis 15.35 Uhr), bei Rundkurs-, Slalom und Staffelrennen, in der Eissporthalle Charlottenburg, Glockenturmstraße 14.

3 Futsal

„Futsal ist der kleine Bruder von Fußball“, schreiben die Organisatoren der Special Olympics. Dabei hat jedes Team statt elf Spieler:innen wie im Fußball nur fünf Mitglieder. Das Feld ist in etwa so groß ist wie ein Basketballfeld, der Ball ist kleiner und es wird zweimal 20 Minuten gespielt. Torhüter:innen dürfen den Ball nicht mit den Händen berühren, wenn sie ihn zurückspielen.

Zugucken kann man am im Stadion August-Bier-Platz an der Friedrich-Friesen-Allee in Westend, am Mittwoch, Freitag und Samstag (jeweils ab 9.30 Uhr).

4 Geräteturnen

Stufenbarren, Schwebebalken und Bodenturnen kennen die meisten Kinder aus dem Sportunterricht. Bestimmt ist es toll, mal anderen zuzusehen, die das richtig gut können. Am Freitag und Samstag wird jeweils ab 9 Uhr den ganzen Tag in der Messe Berlin geturnt. Am Sonntag gibt es ab 10 Uhr eine Gym Show.