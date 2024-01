Mit den Reifen in die Straßenbahnschiene Radlerin in Berlin-Friedrichshain lebensgefährlich verletzt

Eine Fahrradfahrerin hat sich bei einem Unfall am Samstagabend lebensbedrohliche Verletzungen zugezogen, wie die Polizei Berlin am Sonntag mitteilte. Am Bersarinplatz in Friedrichshain war die 56-Jährige in eine Tramschiene geraten, gestürzt und mit dem Kopf auf dem Boden aufgeschlagen.

Mehrere Personen bemerkten den Sturz und kümmerten sich um die bewusstlos gewordene Frau. Nach einer notärztlichen Versorgung an der Unfallstelle wurde die 56-jährige Frau von den alarmierten Rettungskräften zur weiteren Behandlung in eine Klinik aufgenommen. Demnach zog sie sich mehrere Gesichtsfrakturen zu. Auch eine Blutung im Gehirn ist laut Polizei diagnostiziert worden.