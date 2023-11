Mit der Kamera von Kiez zu Kiez Ein Fotograf porträtiert die Berliner seit 15 Jahren – und zeigt, wie die Stadt sich verändert

Florian Reischauer zieht durch die Stadt und spricht Menschen für ein Foto an. Möglichst zufällig, wie er sagt, dazu muss er sich zwingen. Immer wieder spielt ihm das Gehirn Streiche und sortiert die Leute auf der Straße schon von weitem vor. Da freut sich der Fotograf, wenn das Gespräch überrascht, der Mensch vor ihm so gar nicht in Schubladen passt. Immer wieder neu, sonst wäre sein Fotoprojekt „Pieces of Berlin“, dessen dritter Sammelband noch im November erscheint, längst verödet.