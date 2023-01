Mit Elektroschocker bedroht Polizei sucht Tatverdächtige nach versuchtem Raubüberfall in Berlin-Wilmersdorf

Zwei Unbekannte sollen zwei Männer im Berliner Ortsteil Wilmersdorf vor einem dreiviertel Jahr überfallen haben. Jetzt sucht die Polizei Berlin mit Fotos aus Überwachungskameras der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) nach den beiden Tatverdächtigen.

Wie die Polizei berichtete, sollen die zwei mutmaßlichen Täter am Samstag, den 16. April 2022 in der Bundesallee versucht haben, einen damals 25- und einen 34-Jährigen auszurauben. Einer der beiden Tatverdächtigen soll demnach beide Männer mit einem Elektroschocker bedroht haben. Der andere habe den damals 34-Jährigen am Kragen gepackt, ihm einen Ast vorgehalten und ihn aufgefordert, seine Wertgegenstände herauszugeben.

Einer der mutmaßlichen Täter trug eine schwarze Daunenweste, einen hellen Hoodie, eine schwarze Baggy-Hose im Cargo-Stil sowie weiße Sneaker. © Polizei Berlin

Einer der mutmaßlichen Täter trug eine weiße Daunenjacke, eine dunkle Hose sowie dunkle Schuhe. © Polizei Berlin

Der Tatverdächtige ist circa 175 cm groß © Polizei Berlin

Es kam zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Der 34-Jährige stürzte und verletzte sich an einer Hand. Die zwei überfallenen Männer konnten fliehen und Passanten um Hilfe bitten. Die beiden Tatverdächtigen ergriffen daraufhin über den U-Bahnhof Güntzelstraße die Flucht.

Die Kriminalpolizei fragt: Wer kennt die abgebildeten jungen Männer und kann Angaben zu deren Identitäten oder ihren Aufenthaltsorten machen?

Wer hat die Tat beobachtet und kann weitere Angaben dazu machen?

Wer kann weitere sachdienliche Hinweis zur Tat oder zu den Abgebildeten geben?

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei der Polizeidirektion 2 (West) in der Perleberger Straße 61a in Berlin-Moabit unter den Rufnummern (030) 4664-273110 (Bürodienstzeiten) oder (030) 4664-271100 (außerhalb der Bürodienstzeiten), per E-Mail an dir5k41@polizei.berlin.de, über die Internetwache oder auch jede andere Polizeidienststelle entgegen. (Tsp)

