Mit gefälschtem Führerschein 20-Jähriger rast vor Polizei davon – an Bord ein zweijähriges Kind

Am Freitagabend stoppten Polizisten in Berlin-Mitte den Fahrer eines Mercedes. Er war zuvor vor eine Kontrolle davongerast. Im Fahrzeug saß unter anderem ein zweijähriges Mädchen, das weder angeschnallt war noch in einem Kindersitz saß. Das teilte die Berliner Polizei am Sonnabendabend mit.

Die Polizisten hatten den Wagen gegen 22 Uhr an der Kreuzung Stülerstraße, Ecke Hofjägerallee bemerkt, weil er mehrmals den Motor lautstark hochdrehte. Bei Grün fuhr der Fahrer deutlich zu schnell in Richtung Tiergartenstraße davon. Polizisten folgten ihm: Sie wollten ihn zum Anhalten bewegen. Zeitweise verloren sie wegen des hohen Tempos des Delinquenten den Sichtkontakt – aber eben nur zeitweise.

Der Mercedes-Fahrer überfuhr eine rote Ampel und einen Zebrastreifen, an dem gerade ein potenzieller Passant wartete. In der Karl-Liebknecht-Straße war die Fahrt dann aber endgültig zu Ende. Polizisten holten den Fahrer gewaltsam aus dem Auto. Darin waren außerdem zwei Frauen im Alter von 19 und 20 Jahren sowie ein 19-jähriger Mann. Auf dem Schoß einer der Frauen saß das zweijährige Kind.

Der 19-jährige Mann hatte ein illegales „Reizstoffsprühgerät“ bei sich, das er nun nicht mehr hat. Alle Beifahrer konnten ihren Weg fortsetzen, jedoch zu Fuß. Der Fahrer wurde von den Polizisten zu erkennungsdienstlichen Maßnahmen in einen Polizeigewahrsam gebracht. Er ist außerdem seinen gefälschten Führerschein und den Mercedes los.

Der 19-Jährige muss sich wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Waffengesetz verantworten, während der 20-Jährige wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis, des verbotenen Kraftfahrzeugrennens und der Urkundenfälschung belangt wird. (Tsp)