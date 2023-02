Mit Kopfverletzungen im Krankenhaus Rollerfahrerin stößt in Berlin-Friedrichshain mit Auto zusammen

Bei einem Verkehrsunfall in Friedrichshain hat sich eine 54-jährige Kraftradfahrerin am Mittwoch ein Schädelhirntrauma, Verletzungen im Bereich der Schulter, der Hüfte und der Beine zugezogen. Das teilte die Polizei am Donnerstag mit.

Nach ersten Erkenntnissen soll die Frau mit ihrem Motorroller gegen 13.50 Uhr die Jungstraße zwischen Frankfurter Allee und Scharnweberstraße in südlicher Richtung befahren haben. Wenige Meter hinter der Frankfurter Allee soll eine 34-jährige Frau mit ihrem Auto vom rechten Fahrbahnrand in gleicher Richtung auf die Fahrbahn ausgeschert und die von hinten kommende Kraftraddfahrerin mit der linken Seite ihres Wagens getroffen haben.

Die 54-Jährige soll infolge des Zusammenstoßes von ihrem Roller gestürzt und mit ihrem Kopf gegen ein am Fahrbahnrand geparktes Fahrzeug geprallt sein. Der Roller war der Meldung zufolge zum Teil unter dem Fahrzeug der 34-Jährigen eingeklemmt. Die 54-Jährige kam nach einer notärztlichen Versorgung am zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus, teilte die Polizei mit. Lebensgefahr soll nicht bestehen. Die Ermittlungen zum Unfallhergang hat ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte übernommen. (Tsp)

Zur Startseite