Mit Kunstrasen am Brandenburger Tor : EM-Fanmeile in Berlin soll 17,5 Millionen Euro kosten

Projektplaner Moritz van Dülmen sieht ein temporäres Fußballfeld hinterm Brandenburger Tor als Hingucker der EM 2024. Die Grünen kritisieren hohe Kosten – und zweifeln an der Idee.