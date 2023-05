Mit mehr als zwei Promille Betrunkener bedroht Kinder in Berlin-Wedding mit Cuttermesser

In Wedding soll ein Mann Kinder auf einem Spielplatz rassistisch beleidigt und sie mit einem Cuttermesser bedroht haben. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, soll der betrunkene 43-Jährige am Montag gegen 18.30 Uhr in der Nähe eines Spielplatzes am Max-Josef-Metzger-Platz neben einer Treppe uriniert haben.

Eine Gruppe von Kindern zwischen anderthalb und zwölf Jahren bekam dies mit, woraufhin der Mann sie rassistisch beleidigt und mit einem Cuttermesser bedroht haben soll. Manche Kinder begannen zu weinen, die Mutter des kleinsten Kindes entfernte sich mit diesem.

Andere Mütter riefen die Polizei, die bei dem Mann 2,28 Promille feststellte. Der Polizeiliche Staatsschutz ermittelt. (Tsp)