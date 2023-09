Mit Messer und Reizstoff Maskierte überfallen Pizzalieferdienst in Berlin-Wittenau

Zwei Maskierte haben am späten Sonntagabend einen Pizzalieferdienst in Berlin-Reinickendorf überfallen. Wie die Polizei mitteilte, betraten die beiden jungen Männer gegen 22.35 Uhr den Laden am Eichborndamm im Ortsteil Wittenau. Sie bedrohten die beiden 16-jährigen Angestellten mit einem Messer und einem Reizstoffsprühgerät und forderten sie auf, die Kasse zu öffnen.

Die beiden Unbekannten entwendeten Geld aus der Kasse sowie die Geldbörsen der Angestellten und ein Mobiltelefon. Anschließend soll das Duo auf einem hellen Motorroller in Richtung Alt-Wittenau geflüchtet sein. Die beiden jugendlichen Mitarbeiter wurden nicht verletzt. Die Ermittlungen zu dem Raub dauern an. (Tsp)