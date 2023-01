Mit Messer und Teleskopschlagstock Trio überfällt Jugendlichen in Berliner Restaurant

Ein Restaurantbesuch in Prenzlauer Berg endete am Freitagabend für einen Jugendlichen mit einem Überfall durch zwei junge Männer und eine Frau. Das teilte die Berliner Polizei am Samstag mit.

Der 17-Jährige habe nach eigener Aussage mit einer Begleiterin in einem Restaurant in der Kollwitzstraße gegessen. Nachdem sie bereits gezahlt hatten, sei er gegen 18.30 Uhr auf die Toilette im Untergeschoss gegangen. Zwei junge Männer, die zuvor am Nebentisch gesessen hätten, sollen ihm gefolgt sein, ihn in die Toilettenräume gezerrt und dort auf den am Boden liegenden Jugendlichen eingetreten und eingeschlagen haben. Der 17-Jährige gab der Polizei zufolge an, kurzzeitig das Bewusstsein verloren zu haben.

Die Männer sollen demnach ein Messer und einen Teleskopschlagstock in den Händen gehalten haben. Während der Tat soll die Begleiterin der beiden Täter vor den Toilettenräumen gestanden und die Tat abgesichert haben. Mit dem Rucksack des Jugendlichen flüchtete das Trio anschließend, heißt es in der Mitteilung der Polizei.

Der Beraubte erlitt den Angaben nach diverse Gesichtsfrakturen und habe sichtlich unter dem Eindruck der Tat gestanden. Er musste in einem Krankenhaus behandelt werden. Die Ermittlungen wegen schweren Raubes führe die Kriminalpolizei. (Tsp)

Zur Startseite