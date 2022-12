Mit Reizgas bewaffnet Mann überfällt Tankstelle in Berlin-Reinickendorf

Mit einem Reizstoffsprühgerät bewaffnet hat ein Mann eine Tankstelle in Berlin-Reinickendorf überfallen. Angaben einer Tankstellenmitarbeiterin zufolge betrat der mutmaßliche Täter, ein junger Mann, gegen 17.50 Uhr die Tankstelle in der Scharnweberstraße und zog das Spray aus seiner Tasche. Das teilte die Polizei am Dienstag mit.

Demnach forderte er die Frau und ihren Kollegen auf, Geld aus der Kasse sowie Zigarettenschachteln herauszugeben. Danach flüchtete er mit seiner Beute. Die Angestellte erlitt einen Schock und musste vor Ort behandelt werden. Ihr Kollege blieb unverletzt.



In den vergangenen Jahren seien immer wieder Tankstellen auf der Scharnweberstraße ausgeraubt worden, wie eine Polizeisprecherin sagte. Zuletzt im März diesen Jahres, als zwei Unbekannte mit einem Messer und Küchenbeil eine Tankstelle überfielen. (dpa)

