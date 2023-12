Mit Rollator angegriffen Schwangere Irakerin in Berlin attackiert – Anklage gegen 64-Jährige erhoben

Die Berliner Staatsanwaltschaft hat Anklage gegen eine 64-Jährige wegen gefährlicher Körperverletzung in Tateinheit mit Volksverhetzung erhoben. Wie die Staatsanwaltschaft am Freitag mitteilte, soll die Beschuldigte am 16. Dezember 2022 eine schwangere Frau in Britz mit ihrem Rollator angegriffen und die Irakerin rassistisch beleidigt haben.

Demnach sei die 64-Jährige vor einem Supermarkt mehrfach mit ihrem Rollator mit Wucht gegen das Bein und den Bauch der damals im siebten Monat schwangeren Frau gefahren, um ihr Schmerzen zuzufügen. Dabei soll sie die Irakerin als „scheiß Ausländerschlampe“ bezeichnet und ihr „Sozialschmarotzertum“ vorgeworfen haben.

Außerdem soll die 64-Jährige die Frau aufgefordert haben, Deutschland zu verlassen und mit Blick auf deren Schwangerschaft gesagt haben, dass es „bei den Ausländern eh nicht auffällt, ob es ein Kind mehr oder weniger“ gebe. (Tsp)