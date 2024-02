Mit Schraubendreher auf Mann eingestochen Berliner Staatsanwaltschaft erhebt Anklage gegen 47-Jährigen

Die Staatsanwaltschaft Berlin hat Anklage wegen gefährlicher Körperverletzung gegen einen 47-jährigen Mann erhoben. Der Mann soll am 7. Dezember 2023 dreimal auf den früheren Lebensgefährten seiner Freundin eingestochen haben – vermutlich mit einem Schraubendreher. Der 48-jährige Ex-Partner wurde lebensgefährlich verletzt.

Den Ermittlungen der Staatsanwaltschaft zufolge ist es zwischen den beiden Männer an jenem 7. Dezember zu einem Streit vor dem Haus der Lebensgefährtin in Lichtenberg gekommen sein. Zunächst sollen sich die beiden Männer geprügelt haben, dann holte der 47-Jährige den Schraubendreher hervor. Er soll damit in Rücken und Brust seines Kontrahenten eingestochen und ihn zu Boden gebracht haben. Währenddessen soll er gesagt haben, dass er ihn „abstechen“ und umbringen wolle.

Als der Angeklagte von dem am Boden liegenden Mann abließ, verließen beide Männer den Tatort. Der 48-Jährige, dessen Lunge perforiert war, kollabierte schließlich am Alexanderplatz. Alarmierte Rettungskräfte konnten den Mann noch rechtzeitig versorgen.

In ihrer Anklage wegen gefährlicher Körperverletzung berücksichtigt die Staatsanwaltschaft, dass der Angeschuldigte nach den drei Stichen von seinem Opfer abließ, obwohl es ihm möglich gewesen wäre, weiter auf den Mann einzustechen. Darüber hinaus müsse davon ausgegangen werden, dass der Mann nicht glaubte sein Ziel – den Tod des 48-Jährigen – erreicht zu haben. Laut Staatsanwaltschaft sei daher zu Gunsten des Angeschuldigten von einem „strafbefreienden Rücktritt“ nach Paragraph 24 des Strafgesetzbuches auszugehen. Die Tat wurde daher nicht als versuchtes Tötungsdelikt, sondern als gefährliche Körperverletzung eingeordnet.

Der 47-jährige Tatverdächtige wurde noch am 7. Dezember festgenommen und befindet sich seit 8. Dezember in Untersuchungshaft. (Tsp)