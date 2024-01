Tritte auf Körper und Kopf Gefährliche Körperverletzung in Berliner S-Bahn – Polizei fahndet mit Foto

In einer S-Bahn der Linie S8 in Berlin ist es zu einer gefährlichen Körperverletzung gekommen. Jetzt fahndet die Bundespolizei mit einem Foto nach dem mutmaßlichen Täter. Der Mann habe bei dem Übergriff am 12. Juli 2023 gegen 17.15 Uhr eine Mitreisende attackiert und mehrfach auf Körper und Kopf der Geschädigten eingetreten, teilte die Polizei am Dienstag mit.

Der Übergriff ereignete sich zwischen den Bahnhöfen Schönhauser Allee und Prenzlauer Allee. Erst durch das Eingreifen anderer Fahrgäste soll der Mann von der Frau abgelassen haben. Beim Halt der S-Bahn am Bahnhof Prenzlauer Allee habe er die dann Flucht ergriffen und sei unerkannt entkommen.

Bei der Fahndung nach dem abgebildeten Mann bittet die Bundespolizei um Unterstützung. © Bundespolizei

Das nun veröffentlichte Fahndungsfoto zeigt einen Mann mit weißen Haaren um die 60. Er trägt eine blaue Jacke und Sneaker. Die Ermittler fragen: Wer kennt den abgebildeten Mann und kann Angaben zu seiner Identität beziehungsweise zu seinem Aufenthaltsort machen?

Hinweise nimmt die Bundespolizeiinspektion Berlin-Hauptbahnhof unter der Telefonnummer 030-206229360 entgegen. Alternativ werden unter der kostenfreien Servicenummer der Bundespolizei 0800-6888000 oder von jeder anderen Polizeidienststelle Hinweise entgegengenommen.