Mit Sondergenehmigung Streifenwagen fahren in Berliner Parks – zum Ärger der Besucher

Da geht man in den Park, um in Ruhe ein paar Runden zu drehen, auf der Wiese zu liegen oder Frisbee zu spielen – und doch ist da wieder ein Auto unterwegs. Der Streifenwagen fährt langsam den Weg entlang. Einige Parkbesucher:innen zeigen wenig Verständnis für diese Fahrten. Man darf nicht grillen, oft auch nicht Rad fahren – und dann muss ausgerechnet die Polizei mitten am Tage den Frieden im Park stören. Dürfen die das?