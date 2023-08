Mit Verletzungen in Klinik Siebenjähriges Mädchen in Berlin-Hellersdorf angefahren

Eine 32-jährige Autofahrerin hat am Mittwochmorgen ein siebenjähriges Kind in Berlin-Hellersdorf angefahren. Laut Polizei war das Mädchen gegen 6.40 Uhr zu Fuß auf dem Gehweg der Carola-Neher-Straße in Richtung Grottkauer Straße unterwegs. Kurz hinter der Einmündung zur Maxie-Wander-Straße habe das Kind die Straße überqueren wollen.

Dabei fuhr die 32-jährige Opel-Fahrerin, die ebenfalls auf der Carola-Neher-Straße in Richtung Grottkauer Straße unterwegs war, die Siebenjährige an. Das Mädchen wurde mit einer Platzwunde am Kopf und einer Handverletzung in ein Krankenhaus gebracht. Die Autofahrerin blieb unverletzt. (Tsp)