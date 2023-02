Mit Waffe und Messer Erotikmarkt in Berlin-Spandau überfallen

Zwei Unbekannte haben am Freitagnachmittag ein Erotik-Geschäft in Berlin-Siemensstadt überfallen. Das teilte die Polizei am Sonnabendmorgen mit. Das Duo habe den Laden am Siemensdamm um kurz vor 18 Uhr betreten und den 67-jährigen Mitarbeiter mit einer Schusswaffe und einem Messer bedroht. Die beiden hätten erfolglos die Herausgabe der Einnahmen gefordert.

Schließlich rissen sie die Kassenlade mit Geld heraus und machten sich damit in unbekannte Richtung aus dem Staub, heißt es von der Polizei. Zuvor hätten sie dem 67-Jährigen noch gegen den Kopf geschlagen, wodurch dieser zu Boden ging, aber nicht verletzt wurde, so die Meldung.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zu den Tätern aufgenommen. (Tsp)

Zur Startseite