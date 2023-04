Mitgliederentscheid über Große Koalition endet 60 Prozent der SPD-Mitglieder in Berlin haben bisher abgestimmt

Die Nervosität ist hoch in der Berliner SPD. Am Freitag um 23.59 Uhr endet der Mitgliederentscheid. 18.566 Parteimitglieder waren in den vergangenen Wochen zur Wahl aufgerufen. 60 Prozent der Mitglieder haben sich, Stand Donnerstag, am Votum beteiligt. Das teilte ein Parteisprecher mit. Noch am Anfang der Woche waren es gerade einmal 41 Prozent gewesen.