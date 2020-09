Am Mittwochabend hat die Verkehrsverwaltung im Mobilitätsbeirat einen Entwurf für den dritten Teil des Mobilitätsgesetzes vorgestellt. Nach dem Fahrrad- und Fußverkehr befasst sich der dritte Teil des Gesetzes mit dem Lieferverkehr.

Langfristig soll die Zahl der Parkplätze im öffentlichen Raum verringert werden. Von diesen Flächen soll auch der Lieferverkehr profitieren, der bislang meist in zweiter Reihe haltend abgewickelt wird. Dies bremst andere Fahrzeuge aus und gefährdet Radfahrer.

Langfristig soll der Lieferverkehr auch gebündelt werden. An Umschlagstationen sollen Waren und Pakete verteilt werden auf kleinere und umweltfreundlichere Fahrzeuge, zum Beispiel Lastenräder.

Ziel ist zum Beispiel auch, dass nicht jeder Paketdienst jedes Haus anfährt, sondern dass auf der "letzten Meile" dies von einem Anbieter übernommen wird. Dieses Konzept wird bereits in Prenzlauer Berg getestet. Am Mittwoch will die Verkehrsverwaltung diesen Teil des Gesetzes veröffentlichen. Im Juli waren erste Details genannt worden.

Die Wirtschaftsverbände hatten schon im Juli heftig protestiert, als die Verkehrsverwaltung die Eckpunkte des Gesetzes vorgestellt hatte. Das Gesetz werde "weder inhaltlich noch strukturell der Bedeutung des Wirtschaftsverkehrs für die Stadt und für die Mobilitätswende gerecht", so die Verbände damals. Sie sind wie Fraktionen, Fahrrad- und Fußverbände im Beirat vertreten.

Das Berliner Mobilitätsgesetz soll die rechtliche Basis bilden für die Neuorganisation des Berliner Straßenraums im Sinne von Verkehrssicherheit, Klimaschutz und Anforderungsgerechtigkeit. Das kann allerdings nur gelingen, wenn neben den Anforderungen des ÖPNV und des Fahrradverkehrs auch die des Wirtschaftsverkehrs zügig berücksichtigt werden, so die Wirtschaftsvertreter.