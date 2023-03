Modetrends bei der Oscar-Gala Dezente Töne, knallige Bonbonfarben und ein Babybauch

Zum ersten Mal seit Jahrzehnten schritten die Stars am Sonntagabend nicht auf einem roten Teppich zur Oscarverleihung in Hollywood. Die neue Farbe – „Champagner“ – scheint so manche Schauspielerin bei der Auswahl ihrer Robe inspiriert zu haben: Viele wählten helle, dezente Töne und verschmolzen damit bei der Gala im Dolby Theatre fast mit dem Teppich.

Michelle Yeoh, die für „Everyting Everywhere All at Once“ den Oscar als beste Hauptdarstellerin gewann, begeisterte in einem fließenden weißen, ärmellosen Kleid von Dior. Ihre langes dunkles Haar schmückte die 60-Jährige mit einem filigranen glitzernden Band und ließ es in luftigen Locken über die Schulter fallen – ein Look, der in der Oscar-Nacht mehrfach zu sehen war.

Jamie Lee Curtis, die für ihre Nebenrolle an der Seite von Yeoh den ersten Oscar in ihrer langen Schauspiel-Karriere erhielt, folgte dem Farbtrend mit einem eleganten langärmligen Säulenkleid von Dolce & Gabbana in Creme, dessen funkelnde Applikationen perfekt mit dem silbergrauen Kurzhaarschnitt harmonierten – und mit einiger Fantasie an Champagner-Bläschen erinnerten.

Ebenfalls in Creme, aber deutlich extravaganter, präsentierte sich Florence Pugh, eine der Moderatorinnen des Abends. Ihr voluminöses Taftkleid von Valentino ließ die Schultern frei, der Schlitz vorne reichte bis zur Brust und öffnete den Blick auf den schwarzen Ultra-Minirock darunter.

Friedensnobelpreisträgerin Malala Yousafzai als Produzentin des Oscar-nominierten Dokumentarfilms „Stranger at the Gate“ erschien in einer bodenlangen mit Pailletten besetzten silbernen Robe von Ralph Lauren – schlicht und dennoch raffiniert durch die lockere Kapuze, die Raffung in der Taille und einer kleinen Schleppe.

Doch längst nicht alle setzten auf zurückhaltendes Weiß, Creme oder Silber. Trend Nummer zwei: Bonbonfarbene Outfits. Angela Bassett, deren Rolle als Königin Ramonda in „Black Panther: Wakanda Forever“ ihr die erste schauspielerische Nominierung für einen Marvel-Film einbrachte, entschied sich für königliches Lila und einen üppigen Schnitt. Ihr in einer Schleppe auslaufendes Moschino-Kleid erregte mit seinem Ausschnitt in Form einer riesigen Schleife Aufsehen.

Hong Chau, nominiert für ihre Nebenrolle in „The Whale“, erschien in einem rosa Kleid von Prada: Eine ärmellose schlichte Kreation mit chinesischem Mandarinkragen, die allerdings durch die schwarz-glänzende Fransenschleppe zum Hingucker wurde.

Mehr Beachtung für Oscar-Outfits der Männer

Stephanie Hsu, die in „Everything Everywhere All at Once“ mitspielt, schwebte in einem knallig pinkfarbenen Valentino-Kleid mit weit ausgestelltem langem Rock über den beigen Teppich im Dolby Theatre. Die irische Schauspielerin Kerry Condon, die in „The Banshees of Inisherin“ auf der Leinwand zu sehen ist, sorgte derweil mit ihrem zitronengelben Kleid von Versace für Farbe.

Aufsehen der anderen Art erregten Shohreh Aghdashloo und Rihanna: Die US-iranische Schauspielerin erschien in einer maßgeschneiderten engen Robe von Christian Siriano, deren ausladender schwarzer Überrock den Slogan der iranischen Protestbewegung, „Frauen Leben Freiheit“, wiedergab. Rihanna wiederum zeigte in einem ungewöhnlich geschlitzten Kleid aus Leder und anschmiegsamen Stoff stolz ihren Babybauch.

Jahrelang fanden die Oscar-Outfits der Männer wenig Beachtung, über die ewig gleichen Smokings gab es nicht viel zu erzählen. Doch das hat sich geändert.

„Everything Everywhere“-Star Harry Shum Jr. beispielsweise verwandelte seine dunkelblau paspelierte weiße Smokingjacke mit einem breiten Bindegürtel um die Taille in eine Art Kimono – ein modischer Hinweise auf seine chinesischen Wurzeln. Und Dwayne Johnsons Jackett erinnerte an das glänzende Rosa von Ballett-Spitzenschuhen. (AFP)

