Für die ganze Welt kam die Maueröffnung am Abend des 9. November 1989 überraschend, vor allem auch jener Satz von Günter Schabowski, wonach „seines Wissens nach“ die neue Reiseregelung ab sofort, unverzüglich, gelte. Waren Sie auch überrascht?

Nein, so überrascht war ich nicht, denn wir hatten am 29. Oktober ein Treffen mit Günter Schabowski, das Manfred Stolpe vermittelt hatte. Bei diesem Treffen hat er, am Ende eines sehr langen und aufschlussreichen Gesprächs, gesagt: Im Übrigen, wir werden Reisefreiheit geben. Da habe ich ihn angeschaut und gefragt: Was meinen Sie denn damit? Na ja, sagte er, jeder, der reisen und abhauen will, kann reisen und abhauen. Und jeder, der zurückkommen will, kann auch wieder zurückkommen.

Dann fragte ich ihn, wann sie das machen wollten. Noch vor Weihnachten, antwortete Schabowski. Sie wüssten noch nicht, ob das als Gesetz oder Verordnung kommen würde, da arbeiteten sie noch dran. Dann haben wir gefragt, ob sie denn auch schon praktisch etwas veranlasst hätten. Da kam raus, sie hatten überhaupt noch nichts veranlasst und auch noch nicht intensiv darüber nachgedacht. Sie hatten keine Vorstellung, was das bedeuten und was sich daraus ergeben würde.

Wir waren interessiert, eine Einschätzung zu bekommen, wie viele Menschen an diesem ersten Tag wohl aus Ost-Berlin und der DDR nach West-Berlin kommen würden. Denn dann könnten wir abschätzen, ob die Stadt überlaufen werden wird. Und dann haben wir so geschätzt unter uns Pastorentöchtern und kamen zu dem Schluss: 500 000 werden kommen.

Am ersten Tag?

Ja, am ersten Tag. Wir haben nur 300 000 öffentlich zugegeben, tatsächlich kamen aber an den ersten Tagen eine Million, und das sah man schon in der kleinen Stadt West-Berlin. Allein auf dem Tauentzien und dem Kudamm waren 300 000 Menschen. Da waren die meisten, es verteilte sich natürlich in der Stadt. Aber man sah überall Menschen, die sich was zeigen ließen auf der Karte – also, die Stadt war richtig voll.

Wie ging es weiter bei dem Gespräch am 29. Oktober?

Wir fragten Schabowski: Was glauben Sie, wie viele Menschen kommen werden? Er antwortete: Och, da sollten wir uns mal keine Sorgen machen. Das könnten sie steuern. Es hätten überhaupt nur zwei Millionen DDR-Bürger einen Pass, und bis die alle ihr Visum hätten, das würde dauern. Da sagte ich zu ihm: Sie machen das doch bloß, weil der Druck so groß ist. Schabowski meinte: Na ja, das lassen Sie mal meine Sorge sein. Ich dachte: Na ja, deine Sorge ist es wirklich.

Schabowski sagte noch: Ein moderner Staat ist ohne Reisefreiheit nicht mehr denkbar möglich. Und ich dachte: Wie wahr, wie wahr. Kommt zwar ein bisschen spät, aber ist trotzdem ganz richtig, die Einschätzung. Wir sind so verblieben, dass er uns rechtzeitig Bescheid geben würde. 14 Tage vorher wäre schön, sagten wir ihm, ein paar Tage weniger würde auch noch gehen, aber dann würde es schon knapp werden – die Bonner würden alle anreisen wollen, mit großem Bahnhof, und es wäre ein großes Ereignis, für ihr Land, für unser Land.

Dann haben wir noch praktisch verabredet, dass wir ein paar mehr Grenzübergänge bräuchten. Die elf, die es gab, reichten nicht aus. Das sah Schabowski sofort ein, und am nächsten Tag trafen sich gleich die Besuchsbeauftragten beider Seiten, der Senatsrat Kunze von uns und der Botschafter Müller vom Außenministerium der DDR, um zu bereden, welche Grenzübergänge man schnell öffnen könne und bei welchen es etwas länger dauern würde. Das rollte an.

Wir haben am Montag gleich in der Staatssekretärskonferenz Arbeitsgruppen eingerichtet, pro Ressort immer eine, die alle Fragen klären sollten, was auf uns zukommen würde, immer unterstellt, es kämen 500 000 Besucher.

Das war ja nun keine Kleinigkeit.

Es gab ein paar große Probleme, die man der Reihe nach benennen konnte. Das wichtigste war natürlich: Wie transportieren wir die Leute? Die BVG sagte gleich: Wir können das. Die hatten den alten Smogalarmplan aus West-Berliner Zeiten, und die BVG hatte damals schon mehr U-Bahnen als heute. Die Rechnung war so: 250 000 von den 500 000 müssten abgeholt werden oder müssten laufen, wie auch immer, und 250 000 würden mit Bahn und Bus fahren.

Dann haben wir so gerechnet, dass auf die 1,5 Millionen, die die BVG damals am Tag auf der U-Bahn beförderte, eben ein Drittel draufkommen würde – 250 000 morgens in die Stadt und 250 000 am Abend wieder raus. Die BVG-Leute sagten: Das geht, mit allem, was rollen kann. So war das dann auch mit Zweieinhalb-Minuten-Verkehr auf der U-Bahn und mit den Bussen, man kam so blitzschnell durch die Stadt wie sonst nie.

Die BVG muss damals besser funktioniert haben als heute.

Die hatten mehr Fahrzeuge als heute, da war kein Mangel dran, aber die haben das schon ganz gut hingekriegt.

Das hört sich jetzt so einfach an – „wir brauchten neue Grenzübergänge“. Das konnten Sie doch ohne die West-Alliierten überhaupt nicht machen.

Doch, doch, das haben wir einfach gemacht. Wir haben die unterrichtet, was wir da machen, wie wir sie über alles unterrichtet haben, was wir so machten, was im Ost-West-Verhältnis von Bedeutung war. Aber fragen mussten wie sie nicht. Es war eine Verbesserung der Situation, das fanden die schon gut.

Wie kam es überhaupt zu diesem Treffen am 29. Oktober 1989? Es muss doch eine Vorgeschichte gegeben haben.

Ja, die gab es. Manfred Stolpe wollte das so haben...

…der zu diesem Zeitpunkt für die Kirche in der DDR die ganzen Fragen der menschlichen Kontakte verhandelt hat.

Genau. Damals sagten wir immer, er war der, der den Menschenhandel machte. Da ging es vor allem um Wehrdienstverweigerer in der DDR und andere Leute, die nicht systemkonform waren. Er musste mit der obersten Spitze über die Frage reden, ob das so weiter gemacht wird wie bisher. Was es genau war, weiß ich nicht mehr, wir haben da überhaupt nicht mehr zugehört, nachdem wir das mit der Reisefreiheit erfahren hatten.

Stolpe und Schabowski und der Generalsuperintendent Krusche haben sich allgemein unterhalten, über die DDR, und haben sich mokiert mit großer Offenheit sowohl über Honecker als auch über den Alkoholismus von Harry Tisch und dergleichen.

Manfred Stolpe wollte Sie mit dabeihaben, weil er ahnte, dass es um mehr gehen würde als um die Ausreise einiger Systemgegner?

Ja, Stolpe meinte, das wäre für uns wichtig. Die Leute auf der Ost-Berliner Seite waren neu im Amt, und es war wirklich interessant, wie offen Schabowski herzog über die Verhältnisse in der DDR. Er erzählte zum Beispiel, dass er einen Tag in der Woche nur damit beschäftigt war, irgendwelche Knappheitslagen in Ost-Berliner Betrieben zu überwinden.

Da ruft ein Firmenleiter an und sagt, ich habe keine Schrauben mehr. Entweder du schaffst welche ran oder die Produktion steht in zehn Tagen still. Das wollte natürlich niemand. Also telefonierte er rum. In Suhl gab’s Schrauben, also rief er den Bezirksleiter der SED in Suhl an. Der hat gesagt: Was kriegen wir dafür? Und was bekam der dafür? Natürlich Südfrüchte, denn die gab’s in der Hauptstadt, aber nicht in Suhl. Also wurde ein Lastwagen mit Apfelsinen in Bewegung gesetzt, der brachte die Apfelsinen nach Suhl und auf dem Rückweg die Schrauben nach Berlin, und schon lief die Produktion weiter.