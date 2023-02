Mord an Maryam H. Brüder von getöteter Afghanin in Berlin zu lebenslanger Haft verurteilt

Es war Mord, urteilten die Richter. Eineinhalb Jahre nach dem Tod der Afghanin Maryam H. hat das Berliner Landgericht gegen zwei Brüder der 34-Jährigen jeweils lebenslange Haft verhängt. Damit folgte das Gericht am Donnerstag den Anträgen von Staatsanwaltschaft und Nebenklage. Die Verteidiger des älteren Angeklagten hatten auf maximal fünf Jahre Haft wegen Körperverletzung mit Todesfolge plädiert – es sei ein tragischer Unfall gewesen. Für den jüngeren Bruder wurde Freispruch beantragt.

Maryam H., eine zweifache Mutter, verschwand am 13. Juli 2021. Drei Wochen später wurde ihre Leiche in einem Erdloch in Bayern gefunden. Spuren führten kurz zuvor zur Festnahme ihrer Brüder Sayed Yousuf H. und Seyed Mahdi H., nach ihren Angaben 27 und 24 Jahre alt. Sie sollen ihre Schwester unter dem Vorwand, eine Wohnung für sie und ihre beiden Kinder gefunden zu haben, in einen Hinterhalt gelockt haben.

Die Brüder hätten sie getötet, weil „die teilweise moderne Lebensführung“ ihrer geschiedenen Schwester nicht ihren Moralvorstellungen entsprochen habe, heißt es in der Anklage. Maryam H. habe sich Anweisungen ihrer Brüder widersetzt und eine Liebesbeziehung geführt, obwohl sie ihr den Kontakt zu dem Mann verboten hatten. Die Frau wurde erdrosselt oder erstickt, ihre Kehle bis zur Halswirbelsäule mit einem Messerschnitt durchtrennt.

Sie liebte ihre Brüder – und hatte Todesangst vor ihnen

Die Leiche ihrer Schwester stopften die Brüder in einen kurz zuvor erworbenen Rollkoffer und fuhren mit einem Taxi zum Bahnhof Südkreuz. Bilder von Überwachungskameras zeigen, wie sie das ausgebeulte Gepäckstück zu den Gleisen schleppen, den Koffer um 17.52 Uhr in einen ICE hieven. Die Fahrt ging ins bayerische Donauwörth, wo Yousuf H. wohnte.

Sie war die beste Mutter der Welt. Maryam H.s Sohn (14)

Die Freundin von Yousuf H. – er hatte mit der verheirateten Frau ein Verhältnis – führte die Ermittler zu dem Ort, wo die Leiche verscharrt war. Yousuf H. hatte sie auf einem abgelegenen Hügel vergraben, 30 Kilometer von Donauwörth entfernt. Mund und Nase, Hände und Füße waren mit Klebeband umwickelt. Unter einem Tape wurde die abgerissene Fingerkuppe eines Gummihandschuhs entdeckt – mit DNA von Mahdi H.

Staatsanwältin Antonia Ernst sagte in ihrem Plädoyer, Maryam H. habe sterben müssen, weil ihr die Brüder das Recht auf Selbstbestimmung als Frau abgesprochen hätten. „Sie wollte als Frau ihr Leben frei verbringen.“ Doch die Brüder hätten als „Vollstrecker“ entschieden, dass sie sterben müsse. Nebenklage-Anwalt Roland Weber, der die beiden Kinder vertritt, sagte: „Es ging um Macht und Kontrolle über Frauen.“

Maryam H. war 2015 nach Deutschland gekommen. 2018 trennte sie sich gegen den Willen ihres Vaters von dem wesentlich älteren Mann, den sie als 16-Jährige in ihrer Heimat heiraten musste. Nach der Scheidung verliebte sie sich in einen anderen Mann – und hatte große Sorge, dass ihre Geschwister davon erfahren könnten. Einerseits liebte Maryam H. ihre Brüder, andererseits hatte sie Todesangst vor ihnen, schilderten Zeugen im Prozess.

„Sie war die beste Mutter der Welt“, sagte der damals 14-jährige Sohn in einer Vernehmung. Seine beiden Onkel aber seien „schlechte Menschen“. Maryam H. habe ein Leben unter dem Joch der Brüder führen müssen, sagte die Staatsanwältin im Plädoyer. Die Männer hätten ihre Schwester kontrolliert und geschlagen, sie hätten auf ihre Kleidung geachtet und sich von ihr bedienen lassen.

Die Brüder schwiegen zu Prozessbeginn. Als Yousuf H. sechs Monate später überraschend die Tötung gestand und eine Art Unfall in einem Streit schilderte, für den er allein verantwortlich sei, wollte Mahdi H. aus der Haft entlassen werden. Das Gericht lehnte im Oktober ab – es gebe Anhaltspunkte dafür, dass Maryam H. „die in ihrer Herkunftsfamilie herrschenden Grenzen des gesellschaftlich anerkannten Verhaltens überschritten“ haben könnte, hieß es in einem Beschluss. Möglich sei, dass ihr Tod eine durch den Familienrat in Afghanistan beschlossene Sanktion für die Verletzung des in der Familie geltenden Ehrenkodex gewesen sein könnte.

Der Fall führte zu einer Debatte um den Begriff „Ehrenmord“ – und um gescheiterte Integration von Flüchtlingen. Yousuf und Mahdi H. waren als Jugendliche nach Deutschland eingereist, ohne je anzukommen. Sie seien den Moralvorstellungen ihrer erzkonservativen Familie aus Afghanistan verbunden geblieben. Gegen das Urteil können die beiden Rechtsmittel einlegen. Dann würde der Fall an den Bundesgerichtshof gehen.

Zur Startseite