Statt der erwarteten Plädoyers gab es eine Sammel-Erklärung: Die Verteidiger von sieben der zehn Angeklagten im Prozess wegen Mordes im Wettbüro gegen Rocker der Hells Angels haben auf einen klassischen Schlussvortrag verzichtet. Weil aus ihrer Sicht jedes Argument gegen die „absurde“ Mordtheorie verpuffen würde, so ein Verteidiger. Die Erklärung sei „der letzte Versuch, der Stimme der Vernunft Gehör zu verschaffen“. Zum Urteil könnte es nach Planungen des Landgerichts Ende Oktober kommen.

Nach fast fünfjährigem Prozess hat die Staatsanwaltschaft auf lebenslange Freiheitsstrafen für acht der Angeklagten, darunter Rocker-Boss Kadir P., plädiert. Sieben der Männer hätten sich des gemeinschaftlichen Mordes schuldig gemacht, der 35-jährige P. der Anstiftung dazu. Die Ankläger gehen von einem Anschlag aus Rache aus.

Mehr zum Thema Mord im Wettbüro Staatsanwaltschaft fordert Lebenslang für Rocker

Am 10. Januar 2014 waren 13 zum Teil vermummte Männer in ein Wettcafé in Reinickendorf marschiert. Der erste Mann des Trupps hielt eine Pistole in der Hand. Im Hinterzimmer zielte er auf den 26-jährigen Tahir Ö., durch den sich die Rocker um P. provoziert gefühlt hätten. Der Prozess geht Donnerstag weiter.