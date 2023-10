Mordkommission ermittelt Einkaufswagen aus 19. Stock eines Berliner Hochhauses geworfen

Eine unbekannte Person hat in Berlin-Neukölln einen Einkaufswagen aus einem 19-stöckigen Wohnhaus auf den Gehweg geworfen. In der Nähe der Stelle in der Johannisthaler Chaussee, an der der Wagen aufkam, befanden sich zu dem Zeitpunkt vier Polizisten und ein Anwohner, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.

Demnach wurde bei dem Vorfall am Samstagmittag niemand verletzt. Wer den Einkaufswagen geworfen hat, ist bislang noch unklar. Die weiteren Ermittlungen wurden von einer Mordkommission übernommen. (dpa)