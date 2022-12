Mordkommission ermittelt Frau nach Feuer an Zelt eines Obdachlosen in Berlin festgenommen

Eine 45-Jährige ist am Dienstagmorgen wegen des dringenden Tatverdachts, das Zelt eines obdachlosen Mannes in Berlin-Moabit angezündet zu haben, festgenommen worden. Das teilte die Polizei am Mittwoch mit. Gegen 7 Uhr bemerkte der Mann, der sich im Zelt befand, Flammen an seinem Lager, meldete die Polizei. Dem 45-Jährigen sei es gelungen, das Feuer selbst zu löschen.

Die Beamt:innen nahmen die Bekannte des Mannes den Informationen zufolge noch am Tatort fest. Sie sei zu einer erkennungsdienstlichen Behandlung in Polizeigewahrsam gekommen und anschließend der 6. Mordkommission des Landeskriminalamtes überstellt worden, die die weiteren Ermittlungen übernommen hat. Es sei davon auszugehen, dass die Frau in der psychiatrischen Abteilung eines Krankenhauses untergebracht wird. (Tsp)

