Mordkommission ermittelt Jugendliche werfen Schranktür aus Hochhaus in Berlin-Marzahn

Seit Mittwochabend ermitteln die Mordkommission und die Staatsanwaltschaft Berlin wegen eines versuchten Tötungsdelikts in Berlin-Marzahn. Dort soll nur knapp neben der Bewohnerin eines 18-stöckigen Hochhauses in der Bärensteinstraße eine Schranktür auf dem Boden aufgeschlagen sein.

Laut Behördenangaben stand die 40-Jährige gegen 19.25 Uhr am Hintereingang des Wohnhauses, als sie von oben ein Geräusch hörte und daraufhin nach oben blickte. Die Frau habe gesehen, wie ein Gegenstand auf sie zuflog und sei zur Seite gewichen, hieß es. Gerade einmal 30 Zentimeter neben ihr soll dann eine circa 30 mal 50 Zentimeter große Schranktür aufgeschlagen sein. Die Mieterin blieb unverletzt und rief daraufhin die Polizei.

Erste Ermittlungen der alarmierten Polizeikräfte führten schließlich in die elfte Etage des Mehrfamilienhauses. Dort trafen sie auf einen 14-jährigen Hausbewohner und seinen gleichaltrigen Freund. Laut Polizeiangaben gab der dort wohnende Junge den Wurf der Tür spontan zu, der Freund bestätigte dies. Die Schüler wurden in Obhut ihrer Mütter gegeben. Die Ermittlungen dauern an.