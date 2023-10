Eine 71-jährige Frau ist am Donnerstag in Neukölln in ihrer Wohnung ausgeraubt und schwer verletzt worden. Das teilte die Berliner Polizei am Freitag mit.

Als es gegen 14.30 Uhr bei ihr klingelte, öffnete die Frau die Tür zu ihrer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Briesestraße. Daraufhin drangen zwei bisher Unbekannte in die Wohnung ein. Die Männer traten und schlugen der Frau mehrfach gegen den Kopf und den Oberkörper, fesselten und knebelten sie. Danach durchsuchten sie die Wohnung und nahmen Bargeld und Wertsachen mit.

Anschließen flohen die Männer und ließen die Frau, die regungslos am Boden lag, zurück. Ihr gelang es, sich eigenständig zu befreien und die Polizei zu rufen. Rettungskräfte brachten sie zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Aufgrund der massiven Gewaltanwendung ermittle vorerst eine Mordkommission, hieß es. (Tsp)