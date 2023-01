Mordkommission ermittelt Obdachloser stirbt in Kreuzberg – Berliner Polizei sucht Zeugen

Die Berliner Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zum Tod eines Obdachlosen in Kreuzberg geben können. Wie berichtet hatte am 3. Februar die Schlafstelle des Mannes in den Büschen am Tempelhofer Ufer gebrannt. Bei den Löscharbeiten entdeckten die Einsatzkräfte die Leiche des 48-Jährigen.

Mittlerweile haben eine Mordkommission und die Berliner Staatsanwaltschaft die Ermittlungen zu dem Brand und zur Todesursache übernommen. Bislang ging die Polizei davon aus, dass der Mann ohne Fremdeinwirkung gestorben ist.

Nun möchten die Ermittler wissen, wer am Dienstag, 3. Januar 2023, die Entstehung beziehungsweise den Verlauf des Brandes beobachtet hat und wer an diesem Tag zwischen 1 und 1.15 Uhr im Bereich des Tempelhofer Ufers Personen wahrgenommen hat, die sich an der Brandstelle oder in der Nähe aufgehalten haben.

Hinweise nimmt die 8. Mordkommission in der Keithstraße 30 in 10787 Berlin-Tiergarten unter der Rufnummer (030) 4664 – 911888 oder per E-Mail an LKA118@polizei.berlin.de, aber auch jede andere Polizeidienststelle, entgegen. (Tsp)

