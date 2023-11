Mordkommission ermittelt Toter Mann in Berlin-Hellersdorf gefunden – Polizei nimmt Verdächtigen fest

In Berlin-Hellersdorf ist am späten Mittwochabend eine Leiche gefunden worden. Die Polizei geht davon aus, dass der 63-Jährige, der vermutlich aus dem Obdachlosenmilieu stammt, getötet wurde, sagte eine Polizeisprecherin dem Tagesspiegel am Donnerstagmorgen. Eine Mordkommission ermittelt.

Demnach wurde die Leiche des Mannes gegen 23 Uhr in einer Grünanlage an der Stendaler Straße gefunden. Reanimationsmaßnahmen durch Rettungskräfte seien erfolglos geblieben, sagte die Polizeisprecherin weiter.

Das Verletzungsbild des Mannes lasse auf ein Tötungsdelikt schließen. Die Sprecherin bestätigte einen Bericht der „B.Z.“, nach dem der Tote Verletzungen am Kopf aufwies. Ob diese auch zum Tod des 63-Jährigen geführt haben, werde nun ermittelt. Die Leiche soll obduziert werden.

Wie die Sprecherin weiter mitteilte, konnte am Einsatzort ein Tatverdächtiger vorläufig festgenommen und in einen Polizeigewahrsam gebracht werden. Dabei soll es sich den Angaben nach um einen 44-Jährigen handeln, der ebenfalls aus dem Obdachlosenmileu stammen soll. Abschließend gesichert sei das Alter des Verdächtigen aber noch nicht, sagte ein Polizeisprecher der dpa. Am Donnerstagvormittag liefen am Tatort weiterhin Arbeiten zur Spurensicherung. (Tsp, dpa)