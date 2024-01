Mordkommission ermittelt Totes Ehepaar in Berliner Wohnung gefunden

In einer Wohnung in Berlin-Wilmersdorf sind am Freitagnachmittag ein 76-Jähriger und seine 77 Jahre alte Ehefrau tot aufgefunden worden. Eine Mordkommission ermittelt in dem Fall, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Samstag mitteilten.

Demnach hatten Anwohner der Aachener Straßen gegen 14.40 Uhr die Polizei alarmiert, weil sie sich um das Ehepaar sorgten. Nach Angaben der Behörden besteht der Verdacht, dass der Mann zuerst seine Frau und dann sich selbst getötet haben könnte. Am Montag sollen die beiden Leichen obduziert werden. Die Ermittlungen dauern an. (Tsp)